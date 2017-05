Une manifestation du 1er mai très politique en Limousin

Environ 1.500 personnes à Limoges, et 200 à Brive, ont défilé dans les rues, ce lundi matin, pour la traditionnelle manifestation du 1er mai. Mais cette mobilisation pour les droits des travailleurs a, cette année, pris un tour très politique à moins d'une semaine du second tour de la Présidentielle

Une manifestation du 1er mai en ordre dispersé... et avec une raisonnance particulièrement politique. Comme au niveau national, les défilés du 1er mai en Limousin, ce lundi matin, portaient des revendications en faveur des travailleurs, mais c'est bien le second tour de l'élection Présidentielle, à la fin de la semaine, qui occupait largement les discussions dans les rangs des manifestants.

1.500 à Limoges, 200 à Brive

Ils étaient environ 1.500 à Limoges et 200 à Brive, sans drapeaux de la CFDT et de l'UNSA, pas d'accord sur le mot d'ordre du défilé cette année. Les syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU avaient eux sorti les leurs. Comme en 2002 quand Jean-Marie Le Pen s'est hissé au second tour de la Présidentielle, ce défilé du 1er mai se retrouvait, cette année, coincée entre les deux tours du scrutin avec à nouveau la présence du Front National au second tour. Et s'il a bien sûr été question, dans les discours, de la loi Travail, des conditions de travail, de la durée hebdomadaire du travail et des salaires, il a été beaucoup question aussi dans les rangs des manifestants de la présence de Marine Le Pen au second tour de la Présidentielle. FO ne donne pas de consigne quand les trois autres syndicats demandent "d'en finir avec les reculs sociaux qui font le terreau de l'extrême droite."