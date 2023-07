Une manifestation organisée en Dordogne pour sauver les emplois des Papeteries de Condat

Les gouttes de transpiration perlent sur les fronts, cela fait deux heures que des salariés de Condat, avec leur tee-shirt bleu siglé de l'entreprise, distribuent des tracts en plein soleil sur le marché du Lardin-Saint-Lazare, ce vendredi 7 juillet. Ici, à quelques centaines de mètres de l'usine, pas besoin de faire de longs discours. Ils en ont déjà distribué sur d'autres marchés, il faut "mobiliser le maximum de monde" explique Philippe Delord "car on doit sentir le soutien de tout le monde et montrer à Lecta, que tout le monde est mécontent de cette décision". La manifestation partira à 17h ce mercredi 12 juillet, de la mairie de Condat pour rejoindre celle du Lardin, en passant devant l'usine.

ⓘ Publicité

Les gens qu'ils croisent sur le marché connaissent la situation. Les Condats rencontrent des gens de leurs familles, des voisins, des connaissances, des familles de leurs collègues comme Michèle "Ça pourrait aller mieux, je viendrais manifester mercredi prochain, car les Condats mon père, mon frère et ma mère y ont travaillé". Yvette a pris le tract tendu par Philippe, elle le plie et le range soigneusement dans son sac à main. Son mari est un retraité de Condat "il ira manifester, c'est sûr". Brigitte a déjà manifesté en 2013 lors du dernier plan social, elle retournera dans la rue pour celui-ci "il faut les soutenir, montrer que l'on est solidaire et que l'on pense aux autres".

Anaïs est fleuriste sur la place du Lardin, son compagnon travaille sur la ligne 8. Depuis l'annonce de la fermeture de la ligne 4, il attend des nouvelles du plan social qui doit être dévoilé mardi prochain. De son côté, la jeune femme s'inquiète pour son commerce. "J'ai repris le magasin il y a un an et demi, il y a eu la covid et là, depuis le début de l'année avec les périodes d'arrêt, j'ai perdu environ 25% de chiffres d'affaires. Avec l'arrêt définitif de la ligne 4, je me pose des questions pour la suite".

"Ca va être une catastrophe"

Tous sont conscients que la fermeture de la ligne 4 est de mauvais augure pour l'avenir des Papeteries. "On a perdu 1.000 salariés en 40 ans, tout part à la dérive" se désole Juan, retraité des "Papets" qui a son gendre et son frère qui travaillent dans l'usine. "Cela va être une catastrophe", renchérit Jérôme, il pense au prix de l'immobilier qui va s'effondrer, au bassin d'emploi, aux commerces, à toute l'économie du secteur.

Il n'y qu'aux vacanciers qui flânent entre les étals que les Condats doivent tout expliquer : la fermeture de la ligne 4, celle qui fabrique le papier couché double-face, les 187 postes supprimés, la menace sur l'ensemble des Papeteries qui n'aura plus qu'une seule ligne de production.

Denis vient d'arriver en Dordogne depuis le Val-de-Marne pour quelques jours de vacances "moi, Condat, cela ne me dit rien, je viens du Val-de-Marne, mais cela a aiguisé ma curiosité. Quand j'ai vu leur tee-shirt bleu, je me suis demandé si c'était une équipe de sport ou pas, mais avec le logo révélateur de talent, il faut continuer à ce qu'ils puissent porter ce tee-shirt". On lui a expliqué le départ de la fabrication du papier pour l'Espagne et l'Italie, dans les autres usines de Lecta "à une époque où l'on parle de faire attention au bilan carbone, cela n'a pas beaucoup de sens" déplore Denis, "il faut que les vacanciers ouvrent leurs écoutilles et soit attentifs au contexte local". Cet habitant du Val-de-Marne sera rentré chez lui mercredi, mais il a pris le contact pour les amis qui l'hébergent.

Car la période n'est pas la plus propice aux mobilisations et à la contestation sociale. Les vacances d'été débutent et beaucoup de salariés sont en congés, tout comme les habitants du secteur. C'est tout l'enjeu pour l'intersyndicale avant la semaine décisive qui s'annonce. Les syndicats remarquent néanmoins qu'au niveau politique, le front est désormais uni pour défendre l'emploi dans le secteur.