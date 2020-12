Une maraude de jeunes dans les rues d'Avignon

Une vingtaine de jeunes ont distribué des produits de première nécessité aux plus démunis dans les rues d'Avignon ce mardi 22 décembre. Une action de l'Espace Jeunes d'Entraigues et du Secours Populaire.

Une vingtaine de petits Pères Noël verts dans les rues d'Avignon ce mardi 22 décembre après-midi. Des enfants et adolescents de l'Espace Jeunes d'Entraigues, venus distribuer des colis de Noël aux personnes sans-abris et en grande précarité. C'est en fait la deuxième année que la structure entraiguoise organise cette maraude avec le Secours Populaire.

Bonnets de Noël verts sur la tête et paquets à la main, le premier groupe de jeunes et leurs deux encadrants arrivent Cours Jean Jaurès où quelques personnes les attendent déjà. La distribution commence. Une vieille dame, très émue, les remercie chaleureusement. "C'est formidable ! Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de faire de bonnes études, et surtout de bien vous battre dans la vie", dit-elle avant de s'éloigner.

La distribution a eu lieu Cours Jean Jaurès © Radio France - Mathilde Bouquerel

Créer une rencontre entre jeunes et personnes à la rue

Joanna Capello est la directrice de l'Espace Jeunes d'Entraigues. C'est elle qui a organisé l'action, à la demande des jeunes. Et comme elle l'explique, au-delà du geste de solidarité, c'est l'occasion pour eux de rencontrer et d'échanger avec les plus démunis. "L'idée, ce n'est pas de donner le paquet et de dire au-revoir", affirme-t-elle, "On veut faire changer le regard de nos ados sur les SDF, leur montrer que les personnes à la rue peuvent très bien être des jeunes, des mamans, des personnes âgées, ... Ça aura forcément un impact plus tard."

Et les adolescents prennent l'action très à cœur comme Marion, 14 ans. "Une fois au retour d'une sortie au collège, j'ai donné un pique-nique qu'on avait en trop à un sans-abris et ça lui a vraiment fait plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur et donc je me suis dit que j'allais recommencer aujourd'hui", raconte-t-elle.

"Ça me donne l'impression d'exister"

Emile, à la rue depuis 40 ans, vient lui aussi chercher son paquet. Il prend un moment pour discuter avec les jeunes, leur demander le métier qu'ils veulent faire plus tard, leur parler un peu de son quotidien.

Emile, à la rue depuis 40 ans, en pleine discussion avec les jeunes entraiguois © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le sans-abris est très touché par l'initiative. "Ce n'est pas une histoire d'argent, ou de nourriture, c'est une histoire de chaleur humaine", explique-t-il, "Quand on a plus rien comme moi, le regard de ces jeunes, ça donne l'impression d'exister."

Dans les colis distribués par les jeunes : des produits d'hygiène, des friandises de Noël et une carte avec un dessin faite par les enfants des écoles primaires d'Entraigues.