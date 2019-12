Une maraude pour offrir aux sans-abris le cadeau de leur choix à Montpellier

Montpellier, France

De la nourriture, des chausses, un pull. Les personnes sans-abris de Montpellier ont reçu un cadeau de noël samedi 21 décembre. Une dizaine de bénévoles ont sillonné l'Écusson à leur rencontre pour leur offrir le cadeau de leur choix. Au total, une vingtaine de personnes ont reçu un présent.

Un noël solidaire

Quand Héloïse et Pénélope, deux jeunes bénévoles sont venues à sa rencontre, Marius n'a pas hésité. Jeune père de famille, il leur a demandé de la nourriture pour ces deux enfants de quatre et un an. Les deux jeunes femmes sont revenues avec un sac rempli de chocolat, de bonbons, de jouets en bois, de feutre. En le récupérant, Marius est très ému. "Bonne année, merci infiniment", leur lance-t-il, hésitant.

Pour les jeunes femmes aussi, l'instant est fort. "On est indifférents toute l'année, constate Héloïse. Mais s'il y a un moment de l'année où il ne faut pas l'être, ce sont les fêtes de noël. _C'est le moment où c'est le plus difficile d'être dans la rue, d'être tout seul_, alors que c'est un moment que l'on est censé passer avec du partage".

Chaque personne reçoit un petit mot de bonne fête et jusqu'à 30€ de cadeaux, financés par Lilo, un moteur de recherche solidaire. "L'argent qui est récolté normalement par les publicités est reversé à différents projets sociaux, environnementaux, et donc là, il y avait ce projet d'être Père noël pour des sans-abris", se réjouit Olivier, un utilisateur.

Des opérations similaires étaient organisées à Toulouse et à Nîmes.