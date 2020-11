Une "marche des sacrifiés" des restaurateurs mardi 24 novembre à Lons et Besançon

Très inquiets sur l'avenir de leur profession, les restaurateurs du Doubs et du Jura descendront dans la rue mardi 24 novembre à Besançon et Lons-le-Saunier.

Ils sont fin énervés contre la fermeture que leur impose le gouvernement en raison de la crise sanitaire jusqu'à la fin de l'année et peut-être même jusqu'au 15 janvier. Les restaurateurs du Doubs et du Jura et plus globalement tous les métiers de l'hôtellerie et la restauration comptent organiser une "marche des sacrifiés".

Une marche organisée à Lons-le-Saunier et à Besançon

C'est une info France Bleu Besançon, cette marche se tiendra mardi 24 novembre à Lons-le-Saunier et Besançon. Un mouvement lancé par les Unions des métier de l'hôtellerie et de la restauration du Doubs et du Jura, explique le président de l'UMIH dans le Jura Patrick Franchini, il était notre invité ce jeudi matin.

"Sacrifiés sur l'autel du Covid" - Patrick Franchini, président de l'UMIH du Jura

"Notre filière est une fois de plus sacrifiée sur l'autel du Covid, la date de réouverture est aux calendes grecques, c'est inacceptable !" s'indigne le chef du restaurant Au Moulin des écorces, au centre-ville de Dole. "Ca veut dire que _toutes les fêtes de fin d'année nous passent sous le nez_, que tous les séjours de vacances pour les stations d'hiver notamment sur le Haut Doubs et le Haut Jura ne pourront pas se faire", déplore encore le président de l'UMIH du Jura. "C'est une catastrophe, va-t-on pouvoir s'en relever, rien n'est moins sûr."

