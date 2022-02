Une Marnaise crée des biscuits avec des messages cachés

Ophélie Frapart est une passionnée de pâtisserie, à tel point qu'en 2018, elle participe à l'émission "Les rois du gâteau" diffusée sur M6 avec Cyril Lignac. Alors quand elle doit demander à ses amies de devenir ses témoins de mariage, elle cherche un moyen de le faire, dans un gâteau ! "J'avais en tête les biscuits chinois avec les messages à l'intérieur. J'ai cherché et j'ai fini par trouver l'idée de ce moule qui me permet d'insérer le message".

Le message est écrit à l'encre alimentaire sur une feuille azyme, "Tout se mange !", précise Ophélie. Le message, lui, est totalement personnalisable, tout comme la forme du biscuit d'ailleurs. Comptez 4 euros l'unité et des prix dégressifs suivant la quantité voulue.

De pharmacienne à pâtissière

Face au succès de ses biscuits lors de son mariage, Ophélie décide de se lancer : "J'ai eu tellement de bons retours que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire alors j'ai ouvert mon entreprise, pour voir...". "Les secrets de Choue" sont nés et peu à peu, Ophélie abandonne son métier de préparatrice en pharmacie : "La tension actuelle en pharmacie m'a un peu poussée, parce que faire 300 tests Covid par jour, plus des biscuits, plus s'occuper de mes enfants ! il fallait faire un choix".

Il y a quelques mois elle ouvre une cagnotte sur kissKissBankBank et collecte 3 000 euros qui lui permettent d'acheter du matériel de professionnel. Puis la jeune femme déménage avec sa famille à Cormicy, dans une maison pouvant accueillir un véritable atelier. "Pour le moment je ne vends pas en direct à l'atelier, mais ça va me permettre de produire plus. J'ai hâte", sourit-elle.