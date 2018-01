A l'appel de l'ONG Zéro Waste France, Fiona va tenter de ne rien acheter de neuf cette année, exceptés des produits ménagers, des cosmétiques, et de l'alimentaire. Un défi en forme de philosophie de vie pour dénoncer la sur-consommation.

Marseille, France

"Beaucoup d'occasions sont garanties, il y a la location, il y a l'échange". Pour Fiona, marseillaise à la tête de l'association "Zéro Waste Marseille" c'est clair : il y a suffisament d'objets en circulation sur le marché sans avoir besoin d'aller en acheter de neufs.

"C'est plus compliqué que d'aller acheter dans le magasin d'en face" (Fiona Cosson, Zero Waste Marseille)

C'est donc tout naturellement qu'elle participe, avec 6 mille autres personnes, à ce défi lancé par son association pour cette année 2018. "Ce n'est pas facile, il faut changer ses habitudes, aller trouver des magasins de frippes, des spécialistes de l'accasion, c'est plus compliqué que d'aller acheter dans le magasin de l'autre côté de la rue."

Vous avez du mal à digérer la #surconsommation des fêtes ? Inscrivez-vous au Défi #RienDeNeuf et explorez d'autres modes de consommation : occasion, location, réparation... https://t.co/WV2TDa4BZzpic.twitter.com/CepEHBS7G0 — Zero Waste France (@ZeroWasteFR) January 2, 2018

Comme une fumeuse qui essaierait d'arrêter, Fiona pourra compter sur une page facebook, où elle trouvera des conseils et un soutien de la part des personnes qui, comme elle, tentent ce défi. Et au cas où elle "craque", elle remplira une petite fiche pour expliquer quel est l'objet qu'elle a acheté et les raisons qui l'ont poussé à franchir le pas.

"il faut 8 mille litres d'eau pour fabriquer un jean's"

Cette expérience entend démontrer que l'on peut consommer différemment : acheter d'occasion, louer, échanger, c'est un bienfait pour le portefeuilles mais également pour la planète : il faut 8 mille litres d'eau pour fabriquer un jean's, un téléphone portable ne pèse que quelques centaines de grammes dans les mains mais a nécessité la consommation de 70 kg de matière.

Alors, même en période de soldes, êtes vous prêts à ne plus rien acheter de neuf pour sauver la planète ? chiche !