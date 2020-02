Une "matinale de la restauration" au Centre Afpa de Chevigny-Saint-Sauveur

Ce jeudi 6 février 2020, de 9 heures à midi, le centre Afpa de Chevigny invite demandeurs d'emploi et salariés en reconversion à venir découvrir trois métiers qui recrutent dans la région.

Chevigny-Saint-Sauveur, France

Envie de changer de métier ou bien d'en trouver un ? Le centre AFPA de Chevigny-Saint-Sauveur organise ce jeudi de 9 heures à 12 heures sa "matinale de la restauration".

Serveur, agent de restauration, cuisinier...

Demandeurs d'emploi et salariés en reconversion sont invités à venir découvrir trois métiers qui recrutent dans la région : serveur, agent de restauration et cuisinier ! Des formations qualifiantes démarrent dès le mois de mars prochain.

Plus de 82% de réussite l'an passé pour les personnes formées

Au programme ce jeudi : visites du restaurant pédagogique, des cuisines et du self. Ou encore des rencontres avec les formateurs de l'AFPA. Les formations proposées sur ce centre sont financées par le Conseil régional pour les demandeurs d'emploi. L'an passé en 2019, 57 personnes se sont formées aux métiers de l'hôtellerie-restauration à l'Afpa de Chevigny. Le taux de réussite au titre professionnel s'est élevé à plus de 82%.