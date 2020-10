Une mauvaise période pour les demandeurs d'emploi ?

Chaque matin, mieux vaut arriver tôt au Pôle Emploi pour espérer accéder à un conseiller. Anthony est un habitué de la file d'attente : "Je suis inscrit depuis le 9 octobre 2019... un an pile. C'est compliqué dans la restauration." Ce trentenaire, titulaire de deux CAP, vient de décrocher une formation de cinq semaines qui débouchera sur un contrat avec une grande enseigne de restauration rapide, en attendant mieux.

Un contexte qui "fait peur"

Marie-Ange ressort de l'agence avec le dossier de son mari sous le bras. Il vient de perdre son travail de cuisinier, et vu la période, elle s'attend à des semaines difficiles. "Ça fait peur, franchement. En plus, il n'a pas de moyen de locomotion donc ça restreint un peu. Tant que j'ai du travail encore ça va, mais on va compter les sous."

Emma aussi, doit composer avec un budget très serré. Cette jeune étudiante cherche désespérément un petit boulot, car "tout le monde n'a pas la chance d'être aidé par ses parents". Une mission plus compliquée que prévu. "Je galère, j'ai déposé une quinzaine de CV et soit j'ai pas eu de réponse, soit on m'a dit qu'on recrute le moins possible, avec le Covid. C'est difficile, on est beaucoup d'étudiants à chercher, et personne ne trouve."

Des secteurs qui recrutent

Plus optimiste, Axel vient de décrocher son BTS Opticien Lunetier. A 25 ans, il a déjà plusieurs propositions d'embauche et sort même de deux entretiens, qui se sont "bien passés". Il n'est pas trop inquiet pour la suite.

A l'association DEFIS Emploi, qui accompagne un millier de demandeurs d'emploi dans le Pays de Brest, on constate une situation paradoxale. "Dans certains secteurs d'activité comme _le bâtiment, les entreprises recherchent des salariés_, explique la présidente Bernadette Abiven. Et à l'inverse d'autres secteurs sont en grande difficulté, comme la restauration et l'hôtellerie. C'est compliqué pour les responsables d'entreprises de se projeter à cause des incertitudes liées au contexte sanitaire. Mais pour l'instant, je pense que les entreprises du pays de Brest ne s'en sortent pas trop mal."

ECOUTEZ Bernadette Abiven, présidente de l'association DEFIS emploi Pays de Brest Copier

28% de chômeurs en plus dans le Finistère

Certes, la crise ne touche pas tous les secteurs économiques, mais le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) a augmenté de 27,9% au deuxième trimestre dans le Finistère, par rapport au premier trimestre. Une hausse qui est de 26,6% si on compare avec la même période de 2019. Cela représente près de 11.000 chômeurs supplémentaires.