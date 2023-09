En devenant la seule chapelière en Mayenne, elle ne risque pas de voir le ciel lui tomber sur la tête

Chapeau à elle ! Cette Mayennaise est la seule à faire ça dans tout le département, Anne-Marie Hautbois est chapelière, elle a créé l'entreprise Tour de Mode. Cette artisane réalise des chapeaux sur mesure, personnalisables, et faits à la main. Voilà cinq ans qu'elle s'est lancée dans ce projet, cette sexagénaire a fait une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans ce qu'elle fait même si le chemin parcouru n'a pas été évident.

Moules de créations des chapeaux artisanaux d'Anne-Marie Hautbois © Radio France - Océane Zitouni

Une reconversion professionnelle réussie

Dans son petit atelier situé à Ruillé-Froid-Fonds, près de Château-Gontier sur Mayenne, Anne-Marie Hautbois, vêtue de son mètre sur les épaules, présente ses différentes créations : "Pour l'hiver, je travaille le feutre de laine ou le feutre de lapin. Les gens préfèrent en général le feutre de laine de mouton. Pour l'été, je travaille la paille, le sisal et la paille cousue. Ça y est, je commence enfin à travailler grâce à une formation que j'ai suivie au musée du Chapeau, près de Saint-Etienne", détaille-t-elle.

Toutes ses matières sont issues de la production française et européenne.

Un chapeau "cloche" réalisé à la main par Anne-Marie Hautbois © Radio France - Océane Zitouni

Cette Mayennaise s'est formée à plusieurs compétences. À l'origine, elle n'est pas du tout issue de l'artisanat, mais plutôt du milieu de l'informatique. À l'âge de 55 ans, elle est licenciée avec un plan social. Elle se lance alors dans une reconversion professionnelle :

"Après avoir travaillé avec un cabinet spécialisé, j'ai abouti à ce projet. J'ai pris deux formations, celle de modiste pour le travail technique du chapeau comme le moulage et une formation styliste pour me sentir légitime dans le milieu de la mode. Parce que quand on a passé 35 ans en informatique, ce n'est pas évident ! Quand j'ai commencé ces apprentissages, c'est là que j'ai su que j'étais dans une bonne voie, une voie qui allait me faire plaisir", raconte-t-elle en souriant.

"Il fallait oser !"

Deux ans pied au plancher, Anne-Marie Hautbois finit sa formation. Il n'y avait plus qu'à se lancer. Car chapelière, ce n'est pas commun. C'est même très rare. Mais malgré cela, la Mayennaise a fini par trouver son public.

Beaucoup me disaient "on vous attendait, il fallait oser !", raconte-t-elle, "il n'y avait personne sur ce créneau-là dans la région. J'ai donc fait ma première collection. J'ai loué une salle à Château-Gontier pour me présenter à mon public et j'ai eu 300 personnes sur le week-end. Tout de suite, j'ai décroché des rendez-vous pour des mariages. Dans ma clientèle, j'ai beaucoup de demandes pour les cérémonies."

Grâce aux anniversaires, soirées à thème et mariages, cette Mayennaise, entrepreneuse, a réussi à fidéliser ses clients. Son cheval de bataille, dorénavant, c'est de pouvoir en vivre et de se faire connaître plus largement en Mayenne. Anne-Marie Hautbois est présente sur les marchés et sur les réseaux sociaux sous le nom de Tour de Mode. Ses prix varient de 65 € la casquette à 120 € pour un chapeau.

Infos pratiques.

Anne-Marie Hautbois : 06.76.05.88.10, courriel : contact@tourdemode.fr