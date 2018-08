L'historique magasin La Boutonnerie ouvert en 1919 rue Blacas dans le centre-ville de Nice sera vidé en septembre. Le couple qui tient la boutique depuis 1962 prend sa retraite et n'a pas trouvé de repreneurs. Un commerce qui disparaît face à Internet et aux grandes surfaces.

Nice, France

La célèbre Boutonnerie, la mercerie Barale, installée dans l'hyper centre de Nice depuis un siècle, ferme le 15 septembre 2018. Le couple de gérants et ses employés sont en train de brader les 26 000 boutons, rubans, chapeaux, bobines de fil ou de laine, de couleurs, formes et styles différents... Des trésors pour celles qui aiment réparer et embellir leurs vêtements et leurs accessoires.

Magasin rue Blacas Nice © Radio France - Violaine ILL France Bleu azur

Une autre époque

"Des clients parisiens sont venus régulièrement ici, on attirait du monde pendant le Festival de Cannes et on a même eu les honneurs de la venue de Jean Pierre Pernot pour un reportage dans son journal de TF1 en janvier dernier ..."

"Dans notre magasin, mes parents et grands parents connaissaient de nombreux Niçois, ils se tenaient au courant des mariages, naissances, décès... une autre époque" pour le gérant Gérard Caprio.

La mercerie installée depuis un siècle ferme dans un mois

L'histoire de la fin de la boutique ressemble à celle de nombreux autres commerces de centre-ville qui disparaissent petit à petit. Elle avait été lancée en 1919 par le grand-père de Gérard Caprio. Un commerce florissant au départ avant de tomber en désuétude. L'actuel gérant âgé de 82 ans et sa femme partent à la retraite "un peu fatigués" et n'ont pas trouvé de repreneurs.

Internet et les grandes surfaces ont tué le commerce

Le métier présente trop de contraintes : " il faut de la patience, discuter avec des clientes exigeantes... avoir énormément de place pour les stocks... plus personne n'a cette patience ... et les ventes sont en baisse régulières car désormais _tout se passe sur Internet et en Chine_... mais on ne retrouvera plus une telle diversité !"

Les gérants de La Boutonnerie à Nice vont finir par sans doute mettre tout leur stock à la poubelle... Les offres de reprise des stocks sont fixées par Gérard Caprio à 200.000 euros mais cela n'intéresse personne. Les murs ont été vendus facilement car ils sont bien placés.

chapeaux La Boutonnerie Nice © Radio France - Violaine ILL France Bleu Azur

rubans bradés La Boutonnerie Nice © Radio France - Violaine ILL France Bleu Azur