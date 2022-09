Pouvoir d'achat : une mobilisation inédite à l'usine Stellantis de Sochaux

Entre 350 et 700 salariés ont débrayé à l'usine Stellantis de Sochaux pour exprimer leur mécontentement, après la prime de 1000€ annoncée ce mardi pour les plus bas salaires. Un mouvement soutenu par les cinq organisations syndicales représentatives pour réclamer des augmentations de salaires.

Mobilisation inédite dans les ateliers de l'usine Stellantis de Sochaux, ce mercredi. Certains osent même le parallèle avec la grande grève de 1989. C'est sans doute largement exagéré. "En vingt ans, c'est la première fois que je vois tant de monde cesser le travail, même pour une heure".

Plus de 500 salariés étaient rassemblés en fin de matinée dans un hall du nouveau montage (250 selon la direction) pour exiger des augmentations de salaires, plutôt que la prime de 1000€ promise hier aux plus bas salaires. Une nouvelle mobilisation (de 200 à 250 salariés) dans l'après-midi. Une autre pour l'équipe de nuit. A chaque fois, un débrayage d'une heure, voire un peu plus.

"Vus les bénéfices de l'entreprise, ils ont les moyens d'aller au delà d'une prime" Copier

Pour la première fois, depuis bien longtemps, les cinq organisations syndicales, CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE CGC, ont unis leurs voix en faveur de ces débrayages et rassemblements. Le mouvement n'a pas affecté la ligne de production qui a pu continuer à assembler des véhicules, précise la direction de l'usine de Sochaux.

"Ca fait 27 ans que je suis chez Peugeot, tous les syndicats ensemble, c'est une première pour moi", explique cet opérateur de la tournée du matin. "On a une famille nourrir et une voiture à faire rouler, on ne s'en sort pas", ajoute cet autre. "Moi, les 1000€ de la prime annoncée hier, ils vont partir dans ma voiture, puisque l'usine a stoppé les transports collectifs".

La cafétéria du nouveau montage affichait complet ce mercredi midi - CFTC Stellantis Sochaux

"Nous, ce dont on a besoin, c'est pas d'une prime ponctuelle, mais d'une réelle augmentation de salaires. L'inflation est amenée à durer dans le temps", conclut cet opératrice de l'équipe de l'après-midi.

Certains salariés rêvent d'un mouvement qui s'installe dans la durée, "afin que la direction entende nos revendications légitimes". Pour l'instant, ce n'est pas le cas.