Rouen, France

Ce jeudi matin, à partir de 10h, Emmanuel Macron visitera l'unité spécialisée dans le dépistage de l'autisme au CHU de Rouen, puis le président se rendra dans les locaux de la crêche Graffiti's qui accueille des enfants autistes. Il rencontrera les familles. Le président sera accompagné d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de Santé, de Sophie Cluzel, secrétaire d'état chargée des personnes handicapées et.... de son épouse Brigitte Macron

La CGT appelle à se rassembler pour l'arrivée du président

Entre les deux, Emmanuel Macron devrait au moins entendre la grogne du comité d'accueil que la CGT a décidé d'organiser pour appuyer tous les secteurs en lutte et en grève précise le syndicat dans un communiqué. L'Union départementale et l'intersyndicale du CHU, CGT, FO, Solidaires, CFDT et CFTC ont prévu un rassemblement à l'arrivée du président à 10 heures devant l'anneau central de l'hôpital. Rassemblement auquel ont prévu de se joindre des cheminots, des retraités, et des étudiants notamment. Réunis en assemblée générale cet après midi, les étudiants du campus de Mont Saint Aignan ont aussi voté le principe d'un nouveau blocage de la fac à partir d'une date qui reste à définir.

Visite sur le thème de l'autisme

La visite est cependant placée autour du thème de l'autisme. Le Président de la République devrait dévoiler les contours du 4ème plan pour l'autisme. Ce plan devrait mettre l'accent sur le diagnostic, la scolarisation, l'inclusion des adultes, le soutien aux familles et la recherche. Cette annonce se fera en deux temps, les détails du plan seront précisés vendredi par le Premier Ministre Edouard Philippe.