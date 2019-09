Une motion au Département du Doubs pour sauver les trésoreries

Une motion a été votée à l'unanimité ce lundi par le Conseil Départemental du Doubs pour s'opposent à la suppression de trésoreries et le regroupement, d’ici à 2022, des services des impôts dédiés aux particuliers et aux entreprises.

Besançon, France

Touche pas à mon percepteur ! Les élus du conseil départemental du Doubs ont voté à l'unanimité ce lundi une motion pour sauver les trésoreries. 13 trésoreries sur 19 existantes doivent disparaître cette année dans le Doubs. Les élus du conseil départemental demandent à ce que les maisons de services au public puissent récupérer les compétences et les personnels de l'Etat.

"Ce qu'on veut dire (avec cette motion), c'est qu'on ne peut parler de proximité partout, et en même temps donner d'autres consignes", déclare sur France Bleu Christine Bouquin, la présidente LR du Conseil Départemental du Doubs.

Intégrer les fonctions comptables dans les maisons de services au public

La présidente LR du Conseil Départemental du Doubs Christine Bouquin. © Maxppp - Maxppp

"Nous ne sommes pas réfractaires aux réformes qui doivent être effectuées, simplement, puisque les maisons de services vont être labellisées sur le territoire, nous demandons, avec force, (à ce) que les maisons de services puissent intégrer les fonctions comptables qui étaient dévolues dans les trésoreries antérieurement".

Dans le département du Doubs, le projet prévoit la fermeture de 13 trésoreries sur les 19 existantes au 1er semestre 2019. Il en resterait six : Besançon, Morteau, Ornans, Pontarlier, Valdahon et Sainte-Suzanne près de Montbéliard. Les élus départementaux estiment indispensable de maintenir, dans la proximité, une mission de conseil aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités.

