Un couple savoyard se lance dans l'écolodge au cœur du Périgord Vert

Jessica Pachon et son compagnon, Hauts-Savoyards, ont quitté la vallée de l'Arve et sa pollution pour s'installer en Périgord à Angoisse sur un terrain de 11 hectares avec un projet de construction de logements écolodges entièrement autonomes en énergie.

Ski, rando, la Haute Savoie, c'est le paradis des sportifs mais la vallée de Chamonix est l'un des sites les plus pollués de France. Jessica et Marc, grands sportifs, ont quitté Sallanches dans la vallée de l'Arve pour trouver la forêt, les champs et l'air sain du Périgord. Jessica Pachon et son conjoint sont aujourd'hui à Angoisse où ils se lancent dans un projet immobilier 100% écolo.

Elle crée le site internet d'Angoisse

Jessica Pachon, invité de la Nouvelle Eco, dans le 6/9 de ce mardi, est infographiste. Son mari est agent immobilier. En vrais écolos, ils ont choisi la commune d'Angoisse, un terrain de 11 hectares, sans pollution sonore, sans ligne à haute tension, avec une source, indispensable.

Installée à Angoisse, Jessica Pachon crée le site internet de la commune avec son agence "Hue cocotte". Elle crée aussi un logo.