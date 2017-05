Une nouveauté en Haute-Vienne : un marché de producteurs de pays hebdomadaire à Limoges

On connaissait les marchés de producteurs de pays l'été, cette fois on y aura droit toute l'année boulevard du Vigenal à Limoges. Le premier a été inauguré vendredi soir.

C'est une premiere. Un marché de producteurs de pays toute l'année et pas que l'été. C'est au 2, boulevard du Vigenal à Limoges que ça se passe. Et le premier a été inauguré vendredi soir. Un marché nocturne, de 16h à 20h tous les vendredis.

19 producteurs pour le moment

Une trentaine de communes proposent des marchés labellisés "marchés de producteurs de pays" en Haute-Vienne, mais plutôt l'été d'habitude. Là ce sera toute l'année. C'est Chantal Stievenard, la responsable de l'antenne mairie Bastide-Vigenal qui a eu l'idée : "Dans ce secteur il y a à peu près 3000 habitants et il n'y a plus de marché, ni de supérette."

Bonne nouvelle pour les habitants. "On n'a rien ici, il fallait prendre le bus", explique Suzanne qui habite en face. Roger lui se souvient : "Il y a quarante ans, il y avait un beau marché juste à côté. C'est très bien, je vais aller acheter du canard. Le vendredi, ça fait sortir les personnes âgées." On retrouve ici une vingtaine de producteurs, du miel, au fromage en passant par les escargots ou les fruits et légumes.

Le marché du Vigenal. © Radio France - Julien Balidas

Un vrai plus pour les producteurs

Ce marché hebdomadaire va permettre de "fidéliser la clientèle", explique François Menudier, éleveur de volailles à Saint-Léonard-de-Noblat. Même enthousiasme chez Jade, elle est hélicicultrice à Bersac-sur-Rivalier dans le nord du département : "le vendredi soir c'est bien, les gens viennent faire leurs courses et peuvent cuisiner tranquilles tout le weekend." Marie-Joëlle arrive de Dordogne, avec un millier de cannelés et reviendra "au moins une fois par mois, même deux l'hiver".

Tous les marchés de producteurs de pays sont à retrouver ici.