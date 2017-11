Une nouvelle aérogare pour l'aéroport Montpellier Méditerranée à l'été 2019

C'est officiel. L'aéroport de Montpellier va bien disposer d'une toute nouvelle aérogare dans deux ans. Ses dirigeants l'ont annoncé ce jeudi. Une nouvelle aérogare de presque 6000 mètres carrés va voir le jour d'ici l'été 2019. Une opération financée exclusivement sur les ressources de l'aéroport

Montpellier Méditerranée, 10ème aéroport français, va t'il dans les années qui viennent grapiller quelques places au classement ? C'est en tout cas l'objectif de ses dirigeants qui souhaitent surtout 'atteindre d'ici 2022, le chiffre jamais atteint de 2,2 millions de passagers.

Alors que 2017 se terminera comme les années de tous les records (1,8 millions de passagers), le plan "Destination 2020", présenté il y a déjà un an et demi se veut encore plus ambitieux. Franchir le cap symbolique des 2 millions de voyageurs, et proposer 20 destinations supplémentaires.

Pierre Vieu, Président du conseil de surveillance (à gauche) et Emmanuel Brehmer, Président du Directoire © Radio France - Guillaume Roulland

Pour Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l'Aéroport Montpellier Mediterranée, l'objectif n'est pas de concurrencer les aéroports voisins de Toulouse et Marseille. Montpellier ne joue pas dans la même catégorie. Mais de faire de Montpellier une destination à part entière.

"Pour la première fois, ce sont de nouvelles compagnies potentielles qui viennent à nous, qui nous demandent des rendez-vous. Avant, c'était nous qui demandions" précise t'il.

Les dirigeants de l'aéroport souhaitent en effet faire passer le chiffre de 31 destinations (à l'été 2017), à 50 destinations en 2022. Mais les négociations étant déjà en cours, rien n'a encore filtré à ce sujet.

Une nouvelle aérogare de 5700 m2 © Radio France - Guillaume Roulland

Au printemps dernier, les collectivités locales (région, département, et agglos) avaient un peu fait la grimage au moment de la présentation du plan "Destination 2020". Mais Pierre Vieu, le Président du conseil de surveillance de l'aéroport l'assure. Elles n'auront pas d'effort financier à faire. L'opération sera entièrement financée sur les fonds propres de l'aéroport.

Emmanuel Brehmer présente les images encore virtuelles de la future aérogare © Radio France - Guillaume Roulland

Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l'aéroport de Montpellier Copier