Une nouvelle application pour bénéficier facilement d'une formation professionnelle

Paris, France

C'est l'un des grands axes de la réforme de la formation professionnelle : un nouveau site internet et une application disponible sur smartphone vont être lancés ce jeudi 21 novembre. Les 33 millions d'actifs en France pourront bénéficier de ces nouveaux services. Cela s'appelle "Mon compte formation". Et cela permet d'activer vos droits au Compte personnel de formation. Le CPF permet aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et aux salariés du privé d'acquérir une qualification, de réaliser un bilan de compétences ou de créer une entreprise. Et cette application permettra à chaque salarié de trouver, de commander et de payer une des 40.000 formations disponibles.

"Un choc de simplification"

Place de La République à Paris, nous nous sommes rendus au sein d'un organisme de formation en anglais, le Wall Street English. Sur place, nous rencontrons Jessica, en recherche d'emploi, et qui a pu bénéficié de cours d'anglais grâce au CPF. Toutefois, cela a pris beaucoup de temps : "J'ai d'abord dû envoyer un mail au CPF, après j'ai contacté mon conseiller pôle emploi, et avec la paperasse administrative, j'ai pu bénéficier de ma formation au bout d'un mois et demi". Désormais, grâce à l'application, cela va aller beaucoup plus vite, comme le détaille Batour Parkan, le directeur du Wall Street English à République : "C'est pour nous un choc de simplification. En deux jours, les bénéficiaires vont pouvoir se connecter sur le site ou l’application et valider leur projet de formation. Idéalement, au bout de trois jours, les gens pourront commencer une formation chez nous. C'était totalement impossible avant".

Par ailleurs, sur l'application ou sur le site, vous pourrez également savoir de combien d'euros est crédité votre compte. Chaque salarié reçoit 500 euros par an - 800 euros pour les salariés non qualifiés. Grace à cet argent, vous pourrez ensuite financer vos formations. Grâce à ces nouveaux services, le gouvernement entend relancer la formation professionnelle en France : chaque année, seuls 36% des actifs en bénéficient, essentiellement chez les cadres.