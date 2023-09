Une nouvelle association pour tenter de mieux faire face aux difficultés de la noix de Grenoble

Défendre mieux et plus les intérêts des producteurs de noix ! C'est le but affiché d'une toute nouvelle "Association des

producteurs de noix Sud-Est" qui a été portée sur les fonds baptismaux ce mardi 5 septembre à Chatte, près de Saint-Marcellin (Isère), commune qui accueille aussi le siège du CING, Comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Pourtant la nouvelle association se veut différente et beaucoup plus large. Près de 200 producteurs étaient présents pour ce baptême.

Il n'y a pas que la noix de Grenoble

Après une année marquée par une surproduction mondiale, une concurrence accrue, des prix en baisse et des charges en hausse, les producteurs de noix aux abois cherchent des parades à un monde où être AOP (ex-AOC) ne suffit plus à assoir son marché, et où la seule évocation de la "noix de Grenoble" ne suffit plus à attirer le client. Parmi les promoteurs de cette association : Jean-Claude Darlet, producteur de noix et président de la Chambre d'agriculture de l'Isère, ou encore Christian Nagearaffe, président de la filière à la Chambre d'agriculture de la Drôme. Pour eux il s'agit de rassembler à l'échelle d'une filière entière et d'avoir plus de poids.

"Même en région Sud-Est l'AOP ne représente que 70 à 80 % de la production de noix" explique Jean-Claude Darlet. "Aujourd'hui, on a des producteurs de noix qui ne sont donc pas concernés par l'interprofession [...] qui n'étaient pas fédérés. La même démarche est en train de se passer dans le bassin du Sud-Ouest pour créer après une structuration nationale qui représente la filière noix. Parce qu'aujourd'hui on n'a aucun poids de pression par rapport au ministère, par rapport aux grands commerçants, même par rapport à l'Europe sur la question des droits de douane. Aujourd'hui, on a une filière noix qui est deuxième filière arboricole de France et on n'a pas de structuration nationale."

Des noix de Grenoble © Radio France - Theo Boscher

Une crise qui tend les rapports au sein de l'AOP

Et aujourd'hui le CING, Comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, garant de l'appellation, ne suffit plus à promouvoir correctement la noix selon Jean-Claude Darlet. "La noix de Grenoble est victime de son histoire" analyse Christian Nagearaffe. Sa force passée ferait aujourd'hui la faiblesse d'une appellation qui se serait un peu endormie sur ses lauriers. Les deux hommes ont beau s'en défendre publiquement la critique envers le CING est bien là. Quand on s'étonne de l'absence de son président (Arnaud Rivière, en place depuis deux ans, qui est un "metteur en marché" de la noix de Grenoble) à cette réunion la réponse est sans équivoque "Il n'est pas producteur". Même pas une invitation par politesse ? "Et les prix d'achat de cette année, ils étaient polies ?" retourne un producteur. La crise a indéniablement tendu les rapports entre les différents partenaires de la noix de Grenoble.

Un champ de noyers à Saint-Lattier en Isère © Maxppp - Mourad ALLILI

Des producteurs entre espoir, prudence et scepticisme

A la sortie de la réunion les quelques 200 producteurs présents eux, avaient des avis partagés. "C'est beau sur le papier mais..." tempère un producteur drômois. "Peut-être qu'on aura un peu plus de poids auprès des grandes surfaces et des metteurs en marché", explique un producteur de Saint-Romans, en Isère. À côté de lui un collègue estime que de toute façon dans la situation actuelle "tout est mieux que de ne rien faire".

Sauf que dans cette opération qu'on pourrait résumer par "un noix pour tous et tous pour la noix", la noix de Grenoble perd un peu de son prestige. Et ça c'est un peu dur à avaler pour d'autres producteurs: "les grands dirigeants de cette association sont tous des producteurs de Lara (variété de noix qui n'appartient pas à l'AOP) et ils vont défendre la noix de Grenoble ?" interroge l'un. "Il faut une plus grande place aux producteurs de noix de Grenoble" estime un autre.

L'histoire dira si cette Association des producteurs de noix Sud-Est représente un nouvel équilibre et une nouvelle impulsion pour la noix, y compris "de Grenoble" ou si elle restera un coup de gaule dans l'eau !

Assemblée générale du CING ce jeudi

Du côté de la noix de Grenoble, en attendant la date du coup d'envoi de la nouvelle saison, le CING - qui regroupe 720 producteurs, les transformateurs et les metteurs en marché, coopératifs et privés, de la noix de Grenoble - tiendra son assemblée générale ce jeudi matin à Chatte. Il y a fort à parier que la nouvelle association s'invite dans les discussions.

