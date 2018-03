Colombelles, France

"Elles ont un goût d'espoir". Les mots sont forts. Ils viennent de Georges Viana, le président de la biscuiterie Jeannette, pour parler de son produit phare : ses madeleines. L'ouverture samedi d'une nouvelle et plus grande boutique de 200 mètres carrés à Colombelles près de Caen adjacente à l'usine fait resurgir les souvenirs d'un parcours compliqué pour l'entreprise.

Jeannette aurait pu disparaître

La marque Jeannette c'est quatre dépôts de bilan, une liquidation judiciaire, des mois d'occupation d'usine et une lutte qui a fini par payer. Un repreneur, l'industriel Georges Viana, récupère les clés de l'usine en 2015. "Il y a trois ans, on me disait "ça ne sert plus à rien d'y croire"", explique le patron à France Bleu Normandie.

Ce qu'il change alors, c'est la gamme : la madeleine Jeannette devient un biscuit de luxe. On passe d'une production industrielle à une production artisanale. La madeleine prend une nouvelle forme, les ingrédients sont locaux, de qualité, comme avec le beurre d'Isigny et de nouveaux goûts sont élaborés avec le chef pâtissier Philippe Parc.

La vingtaine de goûts des madeleines Jeannette est à retrouver dans la nouvelle boutique de Colombelles. - Georges Viana

Elles ont un goût d'espoir

Une nouvelle boutique pour plus de transparence

"Nous voulons montrer à nos clients comment nous faisons nos madeleines", précise Georges Viana. La nouvelle boutique fait maintenant 200 mètres carrés avec un parcours qui retrace l'histoire d'une entreprise historique et des vitrines pour regarder la chaîne de production.

Deux journées portes ouvertes sont prévues ce week-end. Les clients pourront même goûter aux madeleines chaudes tout droit sorties du four.