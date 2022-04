Pouvoir d'achat : les commerçants de Fuveau lancent une nouvelle carte de fidélité

Avec l'augmentation du prix de l'essence, du gaz ou encore du blé, c'est un problème de plus en plus important pour les français en ce moment : le pouvoir d'achat. Les commerçants de Fuveau ont donc décidé de s'unir et lancer une carte de fidélité commune. Une manière de faire de petites économies pour les Fuvelains, et par la même occasion, soutenir l'économie locale.

De l'argent cumulé à chaque achat pour le dépenser localement

Le principe est simple pour les habitants. Tout d'abord, ils retirent leur carte en boutique partenaire, identifiable avec un macaron sur la vitrine. Ensuite, à chaque achat, peu importe le commerce, 1 à 2% du ticket de caisse est cumulé sur la carte. Lorsque les points gagnés sont conséquents, ils peuvent en bénéficier dans n'importe quelle boutique partenaire de Fuveau.

Et cette initiative n'est pas pour déplaire à André, habitant à Fuveau depuis 77 ans : " Je crois que c'est un bon coup de pouce parce que c'est vrai, on s'en rend compte, généralement on part avec quelques euros en poche, avant on en avait quelques-uns, maintenant ça fond comme neige au soleil."

"Cela nous incite à consommer au niveau local. C'est important justement par rapport au dynamisme du village, de garder nos commerces au centre du village"- Marielle, mère de famille à Fuveau

Au-delà des économies pour les clients, c'est aussi un bon moyen de favoriser le commerce local comme l'explique Marielle, mère de famille à Fuveau : "ça nous incite à consommer au niveau local. C'est important justement par rapport au dynamisme du village, de garder nos commerces au centre du village." Et puis, "consommer local, ça permet de réduire la consommation du carburant", ajoute-t-elle.

L'initiative est lancée en collaboration avec Proxity, une filiale du groupe EDF. L'objectif : aider les communes qui le souhaitent à développer ce type de service dans toute la région.

