Une nouvelle cocotte en mars et une diversification qui s'accentue pour le groupe SEB

Le groupe SEB est décidément sur tous les fronts en ce premier trimestre 2023. Il prend le contrôle de la San Marco, produit des vélos électriques, sans oublier ce qui a fait le succès de la marque, la cocotte minute. Un nouveau modèle multi fonction est commercialisé à partir ce mois de mars. Entretien avec Sandrine Vannet, la Directrice Générale de SEB à Selongey et Is-sur-Tille en Côte-d'Or.

Sandrine Vannet, directrice générale de SEB à Selongey - Studio 20 SV / SEB

France Bleu Bourgogne : Produire des vélos électriques, c'est une diversification qui est nécessaire aujourd'hui pour le groupe SEB en Côte d'Or ?

Sandrine Vannet : Le site d'Is-sur-Tille fabrique encore aujourd'hui la friteuse Actifry. C'est un produit qui a maintenant seize ans d'existence. On a eu la chance de créer la catégorie, de créer le marché et on a été évidemment victime aussi de notre succès et on a été énormément concurrencés. Donc c'est un produit en baisse d'activité. Mais est un produit de petit électroménager qui dure seize ans, c'est déjà énorme, donc oui, la volonté du groupe SEB était aussi de trouver des opportunités de diversification. C'est devenu une évidence.

Pourquoi cette activité du vélo et de la mobilité ?

C'est une vraie tendance de fond. Le vélo électrique, c'est un produit technologique complexe, au même titre que les autres produits que l'on peut fabriquer, en particulier à Is-sur-Tille. Et c'est cohérent avec notre public puisque c'est des consommateurs "grand public".

Est ce que vous avez des objectifs en termes de fabrication et de vente de ces vélos pour BMW ?

Toute la commercialisation et les objectifs, c'est le domaine de la société Angell. Nous lui apportons toute notre expertise en tant qu'industriel. Notre mission, c'est de l'aider à développer le produit, à industrialiser et à le fabriquer.

Un vélo électrique en cours de fabrication pour BMW chez SEB en Côte-d'Or - SEB

Le groupe SEB vient aussi de faire l'acquisition du fabricant italien de machines à café pour professionnels, la San Marco. C'est la suite logique ?

Le groupe SEB a connu une belle croissance grâce à deux piliers. Le premier pilier, c'est l'innovation produit, c'est tout ce qu'on appelle la croissance "interne", mais il y a aussi la croissance "externe", autrement dit les acquisitions d'entreprises. Depuis plusieurs années, le groupe SEB élargit son univers dans le domaine du professionnel. C'est quelque chose qui a commencé dès 2016 avec l'acquisition de WMF , un gros acteur d'origine allemande sur le café et sur les bars restaurants, et puis ensuite avec Wilbur Curtis aux États-Uni, qui est, lui, plutôt sur le café filtre. Et effectivement, la San Marco , c'est aujourd'hui le spécialiste de l'expresso traditionnel italien qui complète parfaitement cette gamme de l'univers du café et des professionnels.

Ce volet professionnel permet d'avoir une vision plus optimiste pour 2023 après une année difficile pour SEB ?

Le groupe SEB a eu le contrecoup des années covid et l'année 2022 a été une année effectivement plutôt à la baisse. Mais vous avez tout à fait raison. Le domaine du professionnel, lui, a été un domaine qui nous a permis de très bien rééquilibrer le chiffre d'affaire.

Une nouvelle cocotte commercialisée en ce mois de mars

La toute nouvelle cocotte Clipso Tempo et ses couvercles adaptables, commercialisée à partir de ce mois de mars - SEB

La SEB, ne l'oublions pas, ce sont les initiales de Société d'Emboutissage de Bourgogne qui doit son succès à la cocotte minute. Un produit qui lui aussi fait l'objet d'innovation avec le lancement sur le marché en ce mois de mars 2023 de la "Clipso Tempo", chargée de moderniser cette cocotte en lui offrant de nouvelles fonctionnalités.

"La "Clipso Tempo" est une nouvelle cocotte minute. La cocotte minute est un produit iconique, emblématique de SEB et si on avait un reproche à faire à cette cocotte minute, c'est que ce n'était pas très élégant pour servir à table. Et bien, à partir de ce mois de mars, vous allez pouvoir acheter cette "Clipso Tempo" qui a l'avantage d'être multifonctions, c'est à dire que vous gardez toutes les fonctionnalités de la cocotte minute avec son couvercle qui vous permet de cuire sous pression. Mais vous pouvez aussi avoir un couvercle qui vous permet de la passer au four si vous le souhaitez. Et puis, elle a un design très élégant, imitation fer forgé, fonte qui vous permettra de servir à table." nous dévoile Sandrine Vannet.

Le groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7 960 M€ en 2022 soit un recul des ventes de - 1,2 % par rapport à 2021. Le résultat net du groupe est en baisse de 30.3% en un an.