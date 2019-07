Alstom Belfort : nouvelle commande de 12 rames pour le TGV Atlantique

Belfort, France

Bonne nouvelle pour l'emploi chez Alstom Belfort. Le constructeur ferroviaire va fournir 12 nouvelles rames Avelia Euroduplex à SNCF Mobilités pour un montant total de 335 millions d'euros, pour répondre à la hausse du trafic ferroviaire sur la ligne TGV Atlantique. Ces 12 rames devraient être mises en service en 2020 et 2021 entre Paris et Bordeaux.

Des rames fabriquées notamment à Belfort et La Rochelle

Le groupe Alstom estime que cette nouvelle commande représentera "de la charge et de l’emploi pour respectivement 400 personnes à La Rochelle et 120 personnes à Belfort", ingénieurs, ouvriers et personnels des systèmes d'essais. Le site belfortain Alstom ferroviaire emploie quelques 460 salariés.

Huit des treize sites d’Alstom en France participent à la conception et la fabrication de ces TGV Avelia Euroduplex, l'actuelle génération de TGV : La Rochelle pour la conception et l’assemblage, Belfort pour les motrices, Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les bogies (chariots), Tarbes pour les chaînes de traction, Villeurbanne pour l’informatique embarquée, Petit-Quevilly pour les transformateurs de traction et Saint-Ouen pour le design.

Prises électriques, USB, liseuse...

Les Avelia Euroduplex sont "des trains de plus grande capacité avec 556 places contre 509 pour les générations précédentes", rappelle Alstom dans un communiqué. "Ces TGV proposent des sièges plus confortables, plus ergonomiques avec prises électriques, USB et liseuse (...) Alstom a aussi développé un système innovant qui permet une rotation à 180° des sièges de première classe afin que les passagers voyagent toujours dans le sens de la marche".

Huit des treize sites d’Alstom en France participent à la conception et la fabrication de ces TGV Avelia Euroduplex - Dossier de presse Alstom

67 trains commandés depuis 2013

Cette nouvelle commande de 12 rames s'ajoute à une première commande de 40 trains qui avait été signée avec SNCF Mobilités en septembre 2013, ce précédent contrat de 2013 ayant lui-même été complété en février 2017 par 15 rames supplémentaires, soit 67 trains au total.

A ce jour, une quarantaine de trains ont déjà été livrés et mis en service sur la ligne SNCF entre Paris et Bordeaux, pour remplacer des rames plus anciennes, certaines ayant plus de trente ans d'âge.

