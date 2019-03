Une nouvelle commande pour le site d'Alstom à Ornans

Ornans, France

Quelques lignes supplémentaires dans le carnet de commandes d'Alstom à Ornans. Le constructeur ferroviaire va fournir 13 nouveaux trains régiolis Coradia Polyvalent à la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Une commande de 52 moteurs pour le site d'Ornans

Pour le site d'Ornans, qui emploie aujourd'hui 280 salariés, cela signifie une commande de 52 moteurs. Le montant total de la commande s'élève à 80 millions d'euros.

Six des douze sites d'Alstom en France participent au projet : Ornans donc pour les moteurs, Reichshoffen pour la conception et l'assemblage, Le Creusot pour les bogies, Tarbes pour les chaînes de traction, Villeurbanne pour l'informatique embarquée et Saint-Ouen pour le design.

Au total le développement et la fabrication des trains Coradia Polyvalent mobilisent plus de 4000 emplois en France chez Alstom et ses fournisseurs.