Bure, France

Des gendarmes à quasiment tous les croisements, un dispositif de sécurité renforcé à l'entrée du site de l'ANDRA à Bure, à ne s'y tromper, l'événement qui se tient ce jeudi sur le site revêt une importance particulière.

Et c'est peu dire puisque le secrétaire d'Etat à la transition écologique, Sébastien Lecornu préside un comité de haut niveau qui réunit tous les acteurs de la filière nucléaire ainsi les élus du secteur.

Au menu des débats : le lancement de la consultation publique à partir du mois de décembre mais aussi la préparation du territoire à l'arrivée potentiel du projet Cigéo. L'enjeu est de taille pour le début centriste de la Meuse Bertrand Plancher car il s'accompagnera de développement économique "je ne suis pas un cinglé du nucléaire mais c'est la solution qui est aujourd'hui la plus crédible. Ce projet va créer 600 ou 700 emplois permanents et autant d'emplois indirects. Cela va entraîner un développement économique jamais connu sur ces territoires. Avant il y avait de l'agriculture et un peu d'artisanat et demain il y aura de l'industrie".

De l'industrie qui en effet rapporte beaucoup d'argent ! Les producteurs de déchets radioactifs comme EDF, CEA ou ORANO ont investi l'an dernier plus de 170 millions d'euros sur divers sites de la Haute Marne et de la Meuse comme à Saint Dizier ou à Velaine entre autres.

Depuis 2006, le montant total des achats d'EDF, CEA et Orano sur le territoire de Cigéo s'élève à 350 millions d'euros. (Source rapport d'activité de l'ANDRA 2017)

Des sommes telles que les opposants à Cigéo estiment que les producteurs de déchets radioactifs achètent l'acceptation du projet à prix d'or, ce que dément Claude Léonard, le président du conseil départemental de la Meuse. Pour lui, c'est même le contraire "En terme d'image, ce projet valorise nos territoires. Pour moi, _c'est un vrai challenge scientifique_. La preuve c'est que la communauté scientifique nationale et internationale suivent de près l'évolution de ce projet".

La présence des forces de l'ordre a été renforcée pour la réunion © Radio France - Mohand Chibani

Un peu plus loin, dans le village de Bure, la maison de la résistance est toujours occupée par quelques opposants qui suivent la situation de loin. "Il n'y a eu aucun appel à manifester aujourd'hui car la pression que l'on subit est phénoménale" explique l'un d'eux "il y a des gendarmes à chaque coin de rue et dès que l'un de nous sort de la maison, il est sûr d'être contrôlé !" mais "il ne faut pas croire que la résistance est anéantie" explique l'une des occupantes du lieu "aujourd'hui, _ils déversent des sommes monumentales pour faire taire les gens_, mais les consciences se réveilleront. Chacun prendra conscience que c'est un projet dangereux. Nous ne laisserons pas faire".

La maison des résistants à Bure © Radio France - Mohand Chibani

Qu'est ce qui pourrait aujourd'hui justement empêcher Cigéo d'aboutir ? Rien ! à en croire le secrétaire d'Etat à la transition écologique "le seul moyen de changer les choses, c'est de trouver une solution plus avantageuse qu'on ne connait pas encore aujourd'hui pour traiter ces déchets radioactifs". Tout est dit !