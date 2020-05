Une nouvelle direction au Zoo d'Amnéville

C'est une page de 34 années qui se tourne au Zoo d'Amnéville, Michel Louis le fondateur et dirigeant historique du Parc laisse sa place. Le fond d'investissement Prudentia Capital, actionnaire majoritaire depuis le 3 janvier dernier annonce la nomination d'Anne Yannic au poste de présidente du Zoo d'Amnéville. Elle aura en charge "l'ensemble des fonctions de la direction générale". Pas un mot dans le communiqué de Prudentia sur l'avenir de Michel Louis, mis en cause le 5 décembre 2019 par des salariés et ex-salariés sur France Bleu Lorraine, pour sa gestion du parc. Le zoo d'Amnéville était étranglé avant l'arrivée des investisseurs par une dette de 53 millions d'€ et 120 dossiers aux Prud'hommes.

De la Tour Eiffel au Zoo d'Amnéville

Anne Yannic 58 ans est une pointure dans le monde des affaires. Ancienne Directrice Générale des marchés France, Belgique et Suisse du Club Méditerranée, Présidente de l’acteur touristique ParisCityVision, elle a également dirigé la société d’exploitation de la Tour Eiffel de 2016 à 2018. Anne Yannic est une professionnelle des "entreprises à forts enjeux de transformation dans des environnements sensibles et complexes".

Un nouveau départ

La nouvelle présidente se dit "_heureuse de rejoindre l’aventure du Zoo d’Amnéville pour un nouveau départ_. J’ai conscience que le Zoo a un rôle déterminant à jouer dans l’écosystème de notre société et sa redécouverte par nos concitoyens. Le Parc a tout pour rayonner au niveau régional, national et international". Roland Germain, le président de Prudentia Capital estime que "son expérience et son sens des relations humaines vont lui permettre de valoriser la richesse et les talents des employés du Parc et de libérer les énergies".

Priorité à la transformation et à la gestion financière

Dans ses mains, Anne Yannic a une feuille de route très claire : "la gestion financière et la refonte des politiques commerciales et marketing". Un comité de direction est en cours de constitution, on ne sait pas si Michel Louis en fera partie. Selon Prudentia, cette nouvelle direction rassemblera "les meilleures compétences animalières du Zoo dans un _souci de professionnalisation de la direction du Parc Zoologique d’Amnéville_, un des plus grands Zoos de France". La gestion "à l'ancienne" semble enterré.

Nouvelle communication

Le Zoo d'Amnéville a déjà fait évoluer sa communication avec un nouveau logo et une présence renforcée sur les réseaux sociaux. Le Parc est fermé en raison du Coronavirus mais propose des visites virtuelles comme ce vendredi 8 mai.