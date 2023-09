Une nouvelle entreprise annoncée à Sarreguemines

Une bonne nouvelle de plus pour Sarreguemines et son bassin d'emploi. La Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluence annonce ce jeudi soir l'implantation d'une entreprise logistique sur la zone Europôle 2, non loin de la future grande usine de fabrication de panneau solaires.

30 millions d'euros d'investissement

Le nouvel arrivant se nomme Weerts Group, une entreprise belge spécialisée dans la logistique. L'entreprise va investir 30 millions d'euros pour construire un bâtiment de 60.000 m2 d'entrepôts et de bureaux. Les travaux de terrassement commenceront au printemps prochain. A terme, Weerts Group devrait créer 150 à 200 emplois équivalent temps plein selon le communiqué de la CASC. "Nous avons toujours témoigné de notre volonté de mener des projets durables dans des régions stratégiques. Ce projet à Sarreguemines s'inscrira dans notre vision et nos valeurs à long terme." affirme Christophe Weerts dans ce même communiqué.