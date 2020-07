Une nouvelle épicerie à Bétête

A Bétête, il n'y avait plus de commerce de proximité depuis des années, en dehors d'un relais postal et d'un dépôt de pain. A compter de ce mardi 28 juillet, une épicerie ouvre ses portes, plusieurs matins par semaine, pour proposer des produits locaux.

Tous les mardis et les samedis matins, Magali Greuzat accueillera les clients à Bétête. Dans le bourg de 365 habitants, c'est un vrai changement : depuis au moins quatre ans, il n'y avait plus de commerce de proximité. Le boucher, qui officiait déjà à temps partiel, avait plié boutique. Il reste alors un relais de La Poste et un dépôt de pain.

Ce mardi 28 juillet, Magali Greuzat va donc rompre avec cet isolement, en ouvrant "Chez Carotte et Myrtille", une épicerie qui privilégiera les circuits courts et les produits locaux. "Je connaissais déjà Bétête, car j'y fais des tournées avec mon épicerie ambulante, raconte-t-elle. Je me déplace dans le nord de la Creuse et le sud de l'Indre, pour faire des livraisons. Je venais déjà le mardi matin à Bétête, c'est l'un des endroits où j'ai le plus de clientèle. Quand le maire m'a proposé de m'installer dans le commerce, j'ai réfléchi, puis je me suis lancée."

Les mardis après-midi et les vendredis resteront consacrés aux tournées avec son épicerie ambulante. Avec toujours, en priorité, des produits locaux : viande, fruits et légumes viendront principalement de la Creuse, voire du sud de l'Indre. Un engagement auquel tient Magali Greuzat et qui a eu du succès, ces derniers mois : "le confinement m'a aidé, les clients étaient plus nombreux, car nous ne pouvions pas nous déplacer. Et puis une épicerie locale, c'est bien pour les personnes à mobilité réduite. Dans cette idée, je préfère aussi mettre en avant les produits locaux."

Une position partagée par l'équipe municipale, ravie de la décision de Magali Greuzat de s'installer à Bétête. "Les tournées du mardi étaient très importantes, pendant le confinement, assure Annette Carcaud, adjointe au maire. C'est triste à dire, mais il aura fallu une crise sanitaire pour que l'on retrouve une autonomie, dans notre village. Maintenant, on espère que les clients seront au rendez-vous !" Pour accueillir Magali Greuzat, la mairie organise d'ailleurs un pot, devant son épicerie, ce mardi 28 juillet à midi, pour son premier jour d'ouverture.

INFORMATIONS PRATIQUES

L'épicerie "Chez Carotte et Myrtille" sera ouverte les mardis entre 9h et 12h30, les samedis entre 9h et 13h30, ainsi que les premiers dimanches de chaque mois, en même temps que le marché des producteurs à Bétête.

L'épicerie est située dans la grande rue de Bétête.

Pour passer commande, avant de passer à la boutique récupérer les produits, il faut la joindre au 06 10 37 52 22