Une nouvelle épicerie entièrement automatisée à Nîmes

Nîmes, France

Une épicerie un peu particulière a ouvert ses portes rue Sully, dans le quartier Richelieu à Nîmes : elle est entièrement automatisée. Comme dans toutes les autres épiceries de quartier, vous pouvez trouver le paquet de pâtes ou la brique de lait qu'il vous manque à la dernière minute. "La différence c'est que je ne vends pas d'alcool, de fruits et légumes ou de pain frais par exemple", précise Stéphane Mitton, le gérant de cette franchise Ximiti.

Autre différence, et non des moindres, le client fait ses courses sur une borne automatique et les récupère par une trappe. C'est un robot qui se charge d'aller chercher les produits en rayon dans cette mini-épicerie automatique, ouverte 7j/7 et 24h/24.

Entre 180 et 200 articles sont disponibles au total (alimentaire et produits d'hygiène pour l'instant). Des produits "de dépannage", précise Stéphane Mitton qui envisage déjà l'ouverture d'un deuxième commerce de ce type à Nîmes. D'ici là, les clients pourront prochainement pré-commander leur produits sur une application smartphone avant d'aller les chercher à la borne.

Comment ça marche ? Copier