Une nouvelle étape franchie pour le projet ITER à Cadarache

Saint-Paul-lez-Durance, France

Une nouvelle étape importante pour le projet ITER à Cadarache. Après 6 ans de travaux, 880 personnes sur le chantier et 6 millions d'heures travaillées, le groupe Vinci termine la construction du bâtiment qui va accueillir le tokamak : le centre de la fusion nucléaire. A ce jour : on peut dire que 65 % du projet ITER a été réalisé . Il va maintenant falloir assembler et finaliser cette gigantesque machine qui est au centre de l'un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l'énergie.

Un projet qui associe 35 pays

Iter est le fruit de la collaboration de 35 pays : l'Europe, mais également la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, les Etats unis et la Russie. Un projet ambitieux pour démontrer que la fusion nucléaire- l'énergie du soleil- peut être utilisée comme une source d'énergie alternative aux énergies fossiles, aux énergies renouvelables et au nucléaire "classique" .

L'objectif d' ITER c'est la production pérenne une électricité abondante, sans émission de CO2 et sans aucun déchet radioactif de haute activité. La production du premier plasma est prévue pour 2025 et 10 ans plus tard, en 2035 : la pleine puissance de la fusion.

Le cylindre qui doit accueilleir le Tokamak © Radio France - Emilie Briffod

Le gigantisme du chantier © Radio France - Emilie Briffod