Une nouvelle étape pour l'ancien McDo de Saint-Barthélemy à Marseille

C’est un McDo situé dans les quartiers nord de Marseille qui depuis des années fait beaucoup parler de lui : le McDo de Saint-Barthélemy dans le 14e arrondissement de Marseille. Pendant des années, les salariés de ce fast-food ont mené une lutte sociale contre la firme avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcée en décembre 2019, avec la suppression de 77 emplois.

Depuis la crise du Covid-19, le McDo a été réquisitionné par les habitants et s’est transformé en un lieu d’entraide baptisé « L’après M ». Ainsi, depuis le premier confinement, plus de 150.000 personnes ont été aidées avec une distribution quotidienne de 1.200 colis alimentaires. Cette action a été réalisée en toute indépendance, sans aucune subvention mais avec l'aide des bénévoles et des associations qui ont donné de leur temps et de leur énergie.

Une nouvelle étape pour "L'après M"

Aujourd’hui, c’est donc une nouvelle étape collective qui se dessine. L'opération baptisée "Laissez-nous les clés" vise à racheter le bâtiment pour créer un restaurant économique et social. Ce rachat peut se faire via la création d’une Société Citoyenne Immobilière "La part du Peuple" composée de 50.000 adhérents. Ces anciens salariés, habitants du quartier, pouvoirs publics et financeurs vont pouvoir devenir propriétaires en versant 25 euros chacun, une seule fois.

L'ambition des organisateurs de cet appel aux fonds est de drainer 1,25 million d'euros, le bien ayant été estimé par les domaines à 650.000 euros. L’argent ainsi récolté va permettre d’acheter le bâtiment et du du matériel. Il va aussi permettre de doter la future coopérative d’un fond de roulement pour faire fonctionner un restaurant solidaire. Seront alors embauchées 37 personnes, en plus des bénévoles qui viendront prêter main forte.

Un restaurant où les prix seront fixés en fonction des ressources

Comme l'explique Fathi Bouaroua, membre de L’Après M et vice-trésorier de la société citoyenne immobilière "La Part du Peuple, "dans ce futur restaurant, les prix seront fixés en fonction des ressources et non en fonction du prix du menu. Une personne qui n'a aucune ressource pourra manger deux fois par semaine gratuitement dans ce restaurant à condition d'être adhérente".

Fathi Bouaroua l'assure : "Nous souhaitons aussi renvoyer l'ascenseur aux agriculteurs de la plaine de Berre, de Lauris ou de Mallemort qui nous ont aidés à venir en aide aux plus démunis. Nous serons bio et locavores"

Une grande journée festive samedi 15 mai

Samedi 15 mai, à partir de 12h30, unegrande journée festive sera organisée au McDo pour donner le coup d'envoi des souscriptions des 50.000 parts de cette société citoyenne immobilière "La part du Peuple".

L'objectif des occupants est une ouverture de ce restaurant solidaire en 2022.

L'ancien McDo est devenu un lieu d'entraide incontournable des quartiers nords © Radio France - Emilie Briffod