Une nouvelle façon de travailler "phygitale", moitié physique, moitié digitale, dans le "monde d'après" ?

Ce lundi 14 juin, commence la "semaine de la qualité de vie au travail" dans un contexte particulier, au moment où s'assouplissent les obligations de télétravailler dans les entreprises. Le télétravail imposé par la crise sanitaire a changé la façon de manager les équipes dans les entreprises. Que va-t-il rester de ces nouvelles pratiques dans le "monde d'après" ? On en parle sur France Bleu Isère avec Olivier Lavastre, professeur de management à l'IAE, l'école universitaire de management de Grenoble.

Olivier Lavastre, c'est vrai que notre la crise sanitaire a profondément bouleversé notre rapport au travail avec le télétravail. Et ce lundi le baromètre de la vie au travail publié par Vivavoice révèle que plus d'un salarié sur 3 a le sentiment de moins faire partie du collectif de son entreprise depuis le télétravail. Est-ce ça confirme des études que vous avez menées ?

Effectivement, avec cinq collègues de la France entière, on a réalisé 4 étude successives entre mai 2020 et février 2021 qui nous ont amenés à interroger 500 personnes. Il y a trois faits saillants qui ressortent. Un, c'est l'intensification du travail, avec un surinvestissement au travail et un épuisement, notamment de la part des managers. Une difficulté de gérer la vie de famille, la vie personnelle, et réunions en "Zoom" interminable. Deuxième fait saillant : l'individualisation du salarié avec une perte de la convivialité, une confusion entre la vie pro et la vie perso, un sentiment d'abandon, de solitude. Et la troisième chose qui ressort, c'est la nécessité de reconstruire l'entreprise avec de la sociabilisation. Parce que l'être humain est un être sociable. "All we need is love", on a tous besoin d'amour !

Certains ont hâte de retrouver le bureau d'autres redoutent de revenir, du point de vue d'un manager, ce ne doit pas être évident ? Il faut trouver le bon équilibre pour manager ses équipes en ce moment ?

Tout à fait ! Revenir au "monde d'avant", ça ne sera pas possible, à mon sens. Tout le monde a gagné en maturité : les managers ont gagné en maturité en faisant confiance à leurs collaborateurs. Et les collaborateurs ont gagné en maturité en prenant confiance quand ils travaillent à distance loin du regard du manager.

On se sent moins coupable ? Parce qu'en France on a la culture du "je n'ai pas le droit de partir tôt parce qu'on va croire qu'on ne travaille pas" alors qu'en Allemagne, quand on a fini, on s'en va ?

Oui, les choses ont beaucoup changé. Peut-être que le monde d'après sera ce qu'on pourra appeler "phygital", c'est-à-dire moitié physique moitié digital, un peu comme le commerce et le e-commerce. Deux ou trois jours en télétravail, deux ou trois jours sur site. Sauf que chacun, on aura des jours différents. Alors peut-être, il y aura UN jour dans la semaine où il y aura TOUTE l'équipe. Et ce jour dans la semaine, où toute l'équipe sera présente, ce sera un jour précieux. Ce sera pas un jour où il ne faudra pas bosser, faire un travail procédurier, il faudra créer de la complicité, construire.

C'est-à-dire renouer avec un esprit d'équipe, tout ce qu'on n'a plus quand on a pris l'habitude de travailler tout seul ?

Tout à fait, le retour à la machine de café, des potins, des échanges informels. Toutes les informations qui ne sont pas prévues par les procédures dans le cadre du travail doivent être favorisées. Et justement cette journée, ou ces deux journées de travail en présentiel vont devenir absolument importantes.

Dernière question, on sait que certains salariés ont fui carrément les villes pour se réfugier à la campagne et faire du télétravail tout le temps. Cela non plus ne va pas être simple sur site des entreprises tout le temps ?

Oui, il y a un boom du marché immobilier éloigné des métropoles et ça va être compliqué. Il va falloir leur montrer qu'il y a un intérêt à revenir. D'où l'intérêt de trouver une occupation à faire sur le site qui ne soit pas du travail routinier, procédurier, que l'on peut faire en télétravail. Et à mon sens, ça permet de rediscuter du sens qu'on donne à notre travail. Retrouver du sens à notre travail pour retrouver du sens à notre vie.