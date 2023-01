Une nouvelle fermeture de boulangerie dans un village de Dordogne

Voilà plus de trois semaines que la boulangerie de Marsaneix est définitivement fermée. Philippe était au fournil, Maria à la vente. Depuis la fermeture, rien ou presque n'a bougé dans la boutique. Il reste les sucettes, des meringues, quelques pains rassis et même une galette des rois dans la vitrine : "je n'ai pas encore eu le courage de la sortir, explique l'ancienne boulangère, j'ai juste éteint la vitrine, les frigos et puis terminé".

Plus qu'un seul commerce dans la commune

La boulangerie était l'un des deux seuls commerces de cette commune de Dordogne, un véritable carrefour pour tous les habitants, "les gens le matin se rencontraient, ils parlaient, les chasseurs arrivaient entre six heures et sept heures pour parler de tout et de rien".

Les boulangers ont prévenu leurs clients une semaine avant la fermeture. © Radio France - Thibault Delmarle

Le couple avait terminé de payer la boulangerie et n'avaient pas de dettes. Ils ont décidé de fermer boutique pour ne pas travailler à perte, "il faudrait tellement augmenter le prix du pain en magasin qu'au lieu de faire venir les clients, on les aurait fait partir" s'exaspère Philippe. Le couple a également décidé d'arrêter pour soigner quelques soucis de santé.

La boulangerie en vente

Désormais, l'Epicerie de la commune tenue par Myriam et Aurore est le dernier lieu de rencontre pour les habitants de Marsaneix. En plus de pouvoir acheter des cigarettes, du gaz, des jeux à gratter, le "Relais des mousquetaires" propose de la vente de pain, avec des baguettes livrées par une boulangerie d'une commune voisine "nous, on fait office de dépôt de pain, mais nous ne sommes pas une boulangerie, on ne remplacera pas la boulangerie" regrette Myriam qui appréciait beaucoup ses collègues boulangers. Serge habite la commune : "ça fait plus de 80 ans qu'elle existait cette boulangerie alors c'est vraiment triste".

"Le Relais des Mousquetaires" est désormais le dernier commerce de Marsaneix. © Radio France - Thibault Delmarle

La boulangerie de Philippe et Maria est désormais en vente. S'ils ne trouvent pas de repreneur, ils agrandiront leur maison collée à la boutique.