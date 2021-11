Une nouvelle FNAC à Furiani

Une nouvelle offre culturelle

La nouvelle FNAC sera officiellement inaugurée le 8 décembre à Furiani. Répartie sur 800m² et sur 2 niveaux, on pourra y trouver tout ce que la marque propose depuis sa création, livres, DVD, CD, appareils photo, téléphones, ordinateurs ou autres téléviseurs au même prix que sur Internet, et disponible en 48h si l’article n’est pas en magasin.

Avec cette ouverture à Furiani, le groupe FNAC Darty poursuit sa stratégie visant à étendre son réseau de franchisés dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants.