Une nouvelle fondation lancée à Hendaye veut investir 200.000 euros dans des projets pour les enfants

"Nous voulions aller plus loin que simplement payer des maillots de foot ou de rugby." Devant une trentaine de personne, micro à la main dans un bar d'Hendaye, Daniel Hiribaren explique le pourquoi de la création de la fondation "Hetzi", "après-demain" en basque. Le directeur du groupe du même nom, spécialisé dans l'immobilier (ex Carmen Immobilier) veut s'engager pour la jeunesse, à travers une toute nouvelle fondation, hébergée par la Fondation de France. Une promesse de 200.000 euros sur cinq ans (65.000 la première année, défiscalisés à 60%), pour financer des projets à destination des enfants.

Un comité stratégique de cinq personnes

Pour étudier les projets, un comité stratégique de cinq personnes a été mis en place. "Trois personnes issues de Hetzi, et deux de la société civile" précise Daniel Hiribaren. Parmi ces deux personne, Philippe Mayté, directeur du groupe scolaire de Largenté à Bayonne. "J'imagine bien des projets artistiques, qui visent à promouvoir la culture auprès de l'enfance et de la jeunesse, des projets autour des pratiques inclusives, pour des enfants en situation de handicap, pour les aider à mieux vivre dans le monde qui les entoure, et des projets peut-être autour de la sensibilisation à l'environnement" avance Philippe Mayté.

Les projets peuvent être proposés par des associations, des collectivités et des établissements scolaires, sur le site internet de la fondation. Le comité se réunira le 20 septembre pour étudier les dossiers.