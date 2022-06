Une nouvelle formation en octobre au Centre national de la construction paille de Montargis

C'est un type d'isolation qui a la côte : la paille; de plus en plus demandée par les collectivités locales et les entreprises - même Lidl voudrait construire des entrepôts en isolation paille ! Problème : en face, il n'y a pas assez de personnels qualifiés en France pour répondre à la demande. D'où cette nouvelle formation de 12 mois "chef chargé de projet énergie et bâtiment durable" bientôt lancé par le Centre national de la construction paille de Montargis.

Initialement prévue en Juin, elle ouvrira finalement ses portes en Octobre pour des raisons de calendrier. Cette formation de niveau bac +3 bac +4 cherche encore des participants; il y a au total une vingtaine de places.

Une forte demande

"Il y a beaucoup de demandes d'entreprises, de collectivités, qui nous disent : on n'a pas les compétences sur le marché du travail, on ne trouve pas. Certaines collectivités nous disent : on ne peut pas remplir notre mission, on ne peut pas faire du développement durable, des bâtiments durables, parce qu'on ne trouve pas de compétences" affirme Laurent Vanvoorde, coordinateur pédagogique à la Maison Feuillette.

Pour répondre donc en partie à cette demande, la nouvelle formation du Centre national de la construction paille démarrera dans quelques mois. Une partie du cursus s'effectuera à Montargis (dans un premier temps au château Cépoy) où des cours théoriques et pratiques seront proposés; la seconde partie de la formation s'effectuera en entreprise pendant six mois.

Pour s'inscrire à cette formation, vous pouvez directement contacter la Maison Feuillette. Toutes les coordonnées et informations pratiques sont visibles sur sa page Facebook.