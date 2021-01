Une nouvelle franchise de street-food asiatique s'installe au Mans

Après Nantes, Toulouse ou Levallois-Perret, Le Mans verra bientôt débarquer un restaurant Santosha, une marque originaire de la région bordelaise axée sur des spécialités de "street-food asiatique", qu'elles soient "thaïlandaises, cambodgiennes, indonésiennes ou malaysiennes", précise Guillaume Voidrot, le responsable développement de Santosha. Elle devrait ouvrir ses portes courant mars dans un local situé au croisement des rues du Port et Dr Leroy, en centre-ville.

Alors que le milieu de la restauration subit toujours les conséquences de la situation sanitaire avec l'impossibilité d'ouvrir, Santosha prépare l'ouverture de 5 ou 6 franchises dans les mois qui viennent. Car si les restaurants de la marque tentent de proposer une véritable "expérience client avec cuisine ouverte et le spectacle des flammes sous le wok", indique Guillaume Voidrot, le concept a également été pensé et adapté pour la livraison et la vente à emporter.

La guerre de la street-food asiatique

"Notre typologie de food s'adapte particulièrement au transport, explique le responsable développement, avec des ingrédients qui supportent bien plus la condensation et l'humidité que d'autres. Entre le sur place, le à emporter et la livraison, on travaille depuis toujours sur les trois canaux, donc nous n'avons pas eu besoin de nous réinventer avec la crise. Alors même si certains entrepreneurs sont un peu plus frileux pour se lancer, ça nous a permis de continuer à travailler et de poursuivre nos différents projets d'ouvertures."

Santosha devrait donc se lancer au Mans avec, dans un premier temps, une équipe "cinq à sept salariés" et probablement plus si l'accueil des clients en salle redevient possible. Mais la franchise bordelaise retrouvera sur son chemin, quelques mètres plus loin, rue des Minimes, un rival bien connu : le géant Pitaya, né lui aussi à Bordeaux, et qui compte désormais près de 80 restaurants. Ou quand la guerre bordelaise de la street-food asiatique se poursuit jusqu'au Mans.