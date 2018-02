Saint-Étienne, France

"Démolir, démolir, démolir, c'est l'objectif qu'on s'était fixé pour construire autre chose" commence par dire l'adjoint au logement et à l'habitat à la ville de Saint-Etienne Jean-Pierre Berger. Ce nouveau chantier de démolition du 23 rue de l'Apprentissage quartier Beaubrun-Tarentaize est donc une réussite pour la mairie. Le Pneu Stéphanois sera définitivement détruit dans un mois.

50 tonnes d'amiante enlevées

Les travaux ont commencé par le désamiantage du site en novembre et décembre derniers. L'Epora (Etablissement public foncier au cœur de l'Ouest Rhône-Alpes), maître d'ouvrage sur ce chantier, a ainsi enlevé 50 tonnes d'amiante sur les 1.570 m2 du site. Ce nettoyage réalisé la démolition des bâtiments a commencé en ce début d'année 2018 et va durer un mois.

La démolition du Pneu Stéphanois a commencé rue de l'Apprentissage à Saint-Etienne © Radio France - Jeanne Marie Marco

La vétusté des bâtiments mitoyens a rendu l'opération délicate explique Renaud Blaison chargé d'opération à l'Epora " On est sur un site industriel ancien à savoir la halle Freyssinet et le CFA de l'autre côté, deux bâtiments vétustes et fragiles".

Une nouvelle #friche est démolie @saint_etienne_@EPF_EPORA, l’ancien Pneu Stéphanois quartier Beaubrun-Tarentaize ne sera plus là dans 1 mois pic.twitter.com/1d2WYMST1n — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 6, 2018

L'arche en béton située à l'entrée du bâtiment a également compliqué les travaux "les ferrailles sont très rouillées, oxydées, donc fragiles, il a fallu démolir tout doucement, à la petite cuillère pour ne pas mettre en péril la stabilité de nos voisins" précise Renaud Blaison. Cette arche maintien en effet les bâtiments mitoyens.

La friche transformée en parvis

Saint-Etienne va transformer cette friche en parvis. Ainsi, le CFA sera relié à la Halle Freyssinet "ce sera un grand parvis d'accès à tout ce nouveau site" explique Jean-Pierre Berger.

On dit souvent qu'on est un peu misérabilistes, c'est pour ça qu'on veut tourner la page — Jean-Pierre Berger

Saint-Etienne a démoli 25 mille mètres carrés en 2016, 30 mille en 2017 et mise sur 30 à 35 mille mètres carrés cette année. Jean-Pierre Berger précise également que la ville veut démolir 1.000 logements d'ici 2020 " On parle souvent de l'image de notre ville où on dit qu'on est misérabilistes, c'est pour ça qu'on veut tourner la page et faire de nos entrées de ville une image de notre territoire et si possible emblématique" explique l'adjoint.

L'artiste Assan Smati, connu pour ses chevaux bleus de Châteaucreux, a lui investi la Halle Freyssinet pour créer et exposer ces œuvres.