Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du code du Travail ce jeudi, des perturbations à la SNCF

Plusieurs syndicats, emmenés par la CGT, appellent à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail ce jeudi. Des trains Intercités et TER devraient être impactés. Les transports en communs de plusieurs villes seront touchés, ainsi que des crèches, garderies et cantines.

La CGT organise ce jeudi une nouvelle journée de grèves et de manifestations contre la réforme du Code du travail, qui a par ailleurs été adoptée. Après les mobilisations du 12, du 21 septembre et du 10 octobre pour la fonction publique, pour cette nouvelle journée, la CGT a été rejointe par Solidaires, la FSU et le syndicat étudiant UNEF, qui ont également déposé des appels à la grève. La manifestation parisienne s'élancera à 14h00 de la place du 18 juin 1940, à Montparnasse, pour finir à Denfert-Rochereau.

Le trafic des TGV normal, les TER et Intercités impactés

A la SNCF, seule la CGT-Cheminots, le premier syndicat, a appelé à la grève. La SNCF prévoit des perturbations sur certaines lignes Intercités et TER.

TGV : le trafic sera "normal" sur le réseau TGV et International.

Transilien : le trafic du Transilien sera normal en région parisienne .

Intercités : dans la plupart des régions, aucune perturbation n'est à craindre, mais les Intercités de nuit Paris-Toulouse et Paris-Nice ne circulent pas ce mercredi soir et jeudi soir. Sur les lignes Intercités de jour Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Orléans-Toulouse, un train sur quatre devrait circuler.

TER : les trains régionaux circuleront à "plus de 90%", selon la SNCF. Les TER seront perturbés sur la ligne régionale Tours-Poitiers, sur la ligne Dijon-Besançon-Belfort, et en Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'au départ de Saint-Étienne.

Les transports en commun perturbés dans certaines villes

Les transports en commun seront perturbés dans plusieurs villes ce jeudi, comme à Dijon.

Des écoles et des crèches impactées

Certaines écoles seront privées de garderie ou de cantine, comme dans la Vienne et les Deux-Sèvres et à Saint-Étienne, où certaines crèches seront également impactées.