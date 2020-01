Une nouvelle journée interprofessionnelle d'action ce jeudi 9 janvier

Reims, France

Rien à négocier. Les tracts de la CGT sont clairs, ils appellent à faire grève et descendre dans la rue contre la retraite universelle par points. Appel également signé par les syndicats CGT, FO, CFE, CGC, FSU Solidaires. En revanche, la CFDT s'est désolidarisée tout en estimant que si la problématique de l'âge pivot n'est pas levée, des actions seront organisées.

Des perturbations attendues dans les transports

A Reims, le réseau CITURA circulera entre 6h00 et 20h00 . Un tram toutes les 12 minutes pour la ligne A, toutes les heures pour la ligne B. La circulation des bus sera aussi affectée même si les lignes de 13 et 18 sont prévues en service normal. A Charleville-Mézières, le réseau TAC annonce des perturbations sur les lignes 1, 2C, 4 et 5. Trafic normal dans le secteur sedannais et pour les lignes A1 et A2 entre Sedan et Charleville-Mézières. Du côté de la SNCF également des perturbations restent à prévoir sur le trafic grandes lignes et sur le réseau régional.

Des rassemblements dès 10h

A Reims et Châlons à la Maison des syndicats, à Epernay devant l'hôtel de ville, à Vitry-le-François sur le parking des Indes. Rendez-vous à 13h pour la manifestation, place Ducale, à Charleville-Mézières.

Des perturbations aussi dans les établissements scolaires

Le rectorat de l'académie de Reims a publié la liste des écoles où ont été organisés des services d'accueil. Tous les collèges et lycées recevront les élèves même en l'absence de leurs professeurs. Pour les services de cantine et de ramassage scolaire, le rectorat recommande aux parents de se rapprocher des services compétents ou exploitants.