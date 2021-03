Une nouvelle liaison vers la Belgique depuis l'aéroport d'Avignon

Durant toute la saison, du 18 juin jusqu'au 1er octobre, deux allers-retours par semaine entre Avignon et Anvers en Belgique seront proposés par la compagnie low cost belge Tui Fly. Des trajets assurés par un avion Embraer 190 de 119 sièges les lundis et vendredis. Les départs d'Anvers seront programmés à 18 heures 45 pour une arrivée à Avignon à 20 heures 30 et les décollages de la Cité des Papes, eux, seront prévus à 21 heures pour un atterrissage en Belgique à 22 heures 40. Comptez un peu moins de 60 euros l'aller simple pour les premiers prix.

Un petit succès pour l'aéroport Avignon-Provence après une très mauvaise saison 2020, marquée par la pandémie de Coronavirus, la fermeture des frontières et l’arrêt des liaisons avec la Grand Bretagne, vers Birmingham et Southampton suite à la faillite de la compagnie Flybe en mars dernier. Flybe qui à Avignon pesait près de 5000 sièges chaque année, principalement en période estivale. Depuis plus d'un an, aucun vol commercial régulier ne s'était posé sur la plateforme vauclusienne. Une bonne nouvelle donc pour l'aéroport avignonnais et pour les professionnels du tourisme qui misent sur la venue de nombreux Belges dans le département cet été.

Lire aussi - La compagnie aérienne britannique Flybe supprime ses destinations au départ d'Avignon