Une nouvelle librairie indépendante dans les Pyrénées-Orientales

Claude Faber le reconnaît : ouvrir une libraire indépendante à l'heure du tout numérique est un pari. "Mais il existe déjà d'autres libraires indépendantes et toutes ont leur place et leur avenir." L'ouverture est programmée ce samedi à Port-Vendres, près de l'église. "Certes il y a des kiosquiers qui vendent des livres, mais ce sera la seule véritable librairie sur cette partie du littoral, un lieu entièrement dédié aux livres, à la littérature et aux rencontres."

Claude Faber compte se consacrer en partie à la littérature de voyage. "Il y aura beaucoup de beaux livres, des récits, des expéditions, des livres qui permettent de mieux comprendre le monde d'hier et d'aujourd'hui. J'ai envie de proposer des romans qui viennent du monde entier, des livres jeunesse pour sensibiliser les plus jeunes aux questions environnementales ou encore aux discriminations. Et puis, j'y tiens beaucoup, il y aura aussi de la poésie."

Claude Faber compte aussi organiser des débats, des ateliers et des rencontres littéraires. "L'enjeu d'une librairie, ce n'est pas simplement de vendre des livres."