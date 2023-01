Une nouvelle maison France Services inaugurée dans le Finistère

Anne Lavaux, maire de Brasparts, inaugure la maison France Services aux côtés de Philippe Mahé, préfet du Finistère, et Maël De Calan, président du département

Depuis son ouverture début novembre 2022, plus de 200 personnes ont déjà bénéficié de l'aide de cette maison France Services.

Un franc succès

Entre sa permanence dans les nouveaux locaux de la mairie de Brasparts et celle de Huelgoat, au pôle informatique de la communauté de communes des Mont d'Arrée, Sabine Querré, animatrice France Services, a déjà reçu plus de 200 personnes ces deux derniers mois. Les demandes peuvent se faire par téléphone ou directement sur place, sur rendez-vous. Un ordinateurs est également mis à disposition en libre service à Brasparts. Il y en a huit à Huelgoat.

Un ordinateur et une imprimante sont à la disposition des habitants dans les locaux de la maison France Services, à la mairie de Brasparts. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Parmi ceux que Sabine Querré aide, une partie "n'a pas d'équipement informatique chez eux", d'autres en ont un "mais qui ont besoin d'un accompagnement sur l'ordinateur" et les plus jeunes viennent aussi lui demander de l'aide, sourit Sabine Querré. "Souvent, ils savent utiliser le téléphone ou l'ordinateur pour les réseaux sociaux mais quand c'est pour une démarche, c'est plus complexe" poursuit l'animatrice.

Neuf opérateurs collaborent avec les maisons France Services. Parmi eux, la CAF pour les allocations familiales mais aussi la CARSAT pour les retraites ou encore l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, qui délivre, notamment, les permis de conduire et autres documents d'identité.

Sabine Querré insiste, il ne faut "surtout pas hésiter à pousser la porte des maisons France Services" ou à appeler pour être guidé par téléphone dans ses démarches.

À Brasparts, l'accueil est ouvert les lundis et vendredis matins ainsi que le mercredi toute la journée. À Huelgoat, il est ouvert les mardis et jeudis toute la journée. La liste des maisons France Services est à retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur.