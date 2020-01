Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites dans le centre-ville de Grenoble

Grenoble

Il a fallu une demie-heure aux manifestants pour se mettre en ordre de marche avant de commencer à défiler dans les rues de Grenoble ce jeudi 9 janvier.

Les étudiants se sont positionnés en tête du cortège, et pour la première fois, les avocats grenoblois se sont joints au cortège.

Des avocats en robe noire dans le cortège grenoblois contre la réforme des retraites © Radio France - Zoé Ruffy

Depuis lundi 6 janvier, les barreaux de Grenoble, Bourgoin et Vienne font la grève des audiences pour demander le maintien de leur régime "autonome" de retraites.

Dans les rangs des manifestants, on crie "Résistance" ou bien "Ça va péter" ou encore "Retraites en danger" et "Non aux fonds de pension".