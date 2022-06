Une nouvelle PDG à la tête de Royal Canin à Aimargues

Le groupe Royal Canin annonce ce lundi la nomination de Cécile Coutens au poste de PDG. Elle devient la première femme à la tête du leader mondial de la nutrition-santé pour chats et chiens. Cécile Coutens prend ses fonctions le 1 er juillet 2022, à Aimargues (siège du groupe), dans le Gard. Elle vient de passer presque deux décennies au sein du groupe Mars et quinze ans sur le segment de la nutrition pour chats et chiens. Elle succède à Loïc Moutault qui devient Président de la division Mars Petcare.

Cécile Coutens est actuellement Présidente de la région Amérique du Nord "où elle assure depuis quatre ans une croissance des ventes à deux chiffres, gère plus de deux mille Associés et dirige les opérations logistiques et industrielles de six sites de production situés aux Etats-Unis et au Canada", précise Royal Canin dans un communiqué.

Auparavant, elle a été Directrice Marketing Global, E-commerce et Distribution professionnelle. Avant de rejoindre Royal Canin, Cécile Coutens était Directrice Marque Globale chez Whiskas. Elle a également occupé différents postes dans le marketing chez Danone (Directrice Marketing, Digital et Service client au sein de la division nutrition infantile), le groupe Mars et Cadbury, où elle a commencé sa carrière en 1995. Elle est diplômée de l’ESCP Business School.