Une nouvelle pépinière d'entreprises ouvre à Argelès-sur-Mer

Le bâtiment qui ouvrira en juillet fera 885 m², avec une dizaine de bureaux. De quoi accueillir plusieurs entreprises ainsi que des laboratoires, "ce qui est totalement nouveau", se félicite Antoine Parra, le maire d'Argelès. Le partage des locaux permet de diminuer le prix des loyers, pour les entreprises. Comptez 200 euros, environ, pour un bureau.

Le but n'est pas d'héberger ces jeunes entreprises à vie. "Créer une entreprise, c'est un parcours du combattant, reprend Antoine Parra. Il y a des obstacles juridiques, administratifs, bancaires. Nous proposons donc des conseils et un accompagnement, avec un secrétariat partagé et des partenaires présents au sein du bâtiment." Les entreprises peuvent ainsi rester environ trois ans, "le temps de devenir solides et de pouvoir voler de leurs propres ailes".

Pour se renseigner : 04 68 36 15 48