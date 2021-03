Une nouvelle plate-forme de tri postal à Nîmes

Une nouvelle plate-forme de tri et d'expédition de La Poste ouvrira à Nîmes au cours du deuxième trimestre 2022. Il s'agit d'un investissement d'1,5 millions d'euros. Cette plate-forme sera construite dans la zone de Grézan.

La Poste a traité 20 milliards de lettres en 2010 en France et moitié moins, 9 milliards, en 2020. Dans le même temps, l'entreprise a géré une augmentation des colis : 365 millions en 2019 et 470 millions en 2020. La Poste doit donc adapter ses bâtiments pour améliorer son service auprès des clients explique la direction pour justifier la création d'une nouvelle plate-forme de tri à Nîmes. Il s'agit d'un investissement d'1,5 millions d'euros dans la zone de Grézan. Cette nouvelle plate-forme remplacera celles de Saint Cézaire et du Mas des Abeilles. Elle devrait ouvrir au cours du deuxième trimestre 2022.

Olivier Felut, directeur de la plate-forme courrier à Nîmes Copier

La CGT craint pour l'emploi

Il s'agira d'une plate-forme entièrement de plain-pied, mieux adaptée dit la direction. Cette plate-forme de Grézan remplacera deux plates-formes plus anciennes. La CGT dit craindre pour les emplois. Le syndicat voit dans cette plate-forme dite "multi-flux", capable de traiter de très nombreux types de lettres ou de colis, un lieu qui mêlera aussi des salariés d'entreprises et de statuts différents. La CGT manifestait d'ailleurs à Nîmes, la veille de l'annonce de cette nouvelle plate-forme multi-flux de Grézan.

Les discussions syndicats/direction autour de cette future plate-forme "multi-flux" de Grézan ont déjà débuté Copier

Plus qu'un seul centre de tri à Nîmes début 2022

Selon La Poste, cette nouvelle plate-forme permettra de rendre un meilleur service à ses clients. Cette nouvelle structure est faite pour traiter les colis en J+1. Par ailleurs, La Poste affirme que, même s'il n'y aura plus qu'un seul centre de tri à Nîmes début 2022, les Nîmois auront plus de choix qu'aujourd'hui pour retirer leurs colis s'ils ne sont pas chez eux lors du passage du facteur.

Et si la CGT lors de sa manifestation disait craindre la fermeture à terme de la poste Gambetta de Nîmes, la direction garantit elle la présence d'au moins 11 points contact clientèle sur la ville, sans s'engager pour autant sur leurs formes, bureaux de poste ou Poste Relais Commerçants.