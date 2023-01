Une nouvelle ressourcerie, et plus encore, dans le pays de Saint-Marcellin

Saint-Marcellin-Vercors-Isère communauté, un peu plus de 45.000 habitants sur 47 communes, s'apprête à ouvrir le 10 janvier prochain à Saint-Sauveur une ressourcerie qui, au-delà, va regrouper tout un tas de services en lien avec l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. La vice-présidente de communauté de communes en charge de la valorisation des déchets, Geneviève Moreau-Glénat est dans la Nouvelle éco ce mercredi sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Votre communauté de communes va ouvrir au public une ressourcerie qui est finalement plus qu'une ressourcerie. Un lieu aux multiples services sur 1.600 mètres carrés. Que va-t-on pouvoir trouver dans ce nouvel équipement ?

Geneviève Moreau-Glénat : C'est un projet novateur parce que c'est vrai que lorsqu'on crée une ressourcerie, tout le monde s'attend à ce que l'on ne parle que de réduction des déchets ou de consommation à petit prix mais dans notre cas, ce n'est pas du tout ce que l'on voulait. On voulait construire ce projet d'une ressourcerie moderne, fonctionnelle, accueillante, qualitative, qui s'adresse à tout public.

Et c'est pour ça qu'à côté du dépôt-revente d'objet de seconde main vous avez installé un "repair café" ou encore un atelier de couture ?

Voilà, c'est-à-dire que cet espace est divisé en plusieurs lieux. Certes, il y a les dépôts, il y a une boutique, avec une surface fantastique de 420 mètres carrés, mais à côté nous avons effectivement prévu un "repair café", un atelier vélo, un espace de couture qui seront accessibles au public. Il y aura même des espaces où on pourra, avec l'aide des techniciens, utiliser des appareils pour, par exemple, rénover des meubles.

C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un lieu de consommation, même différente, c'est aussi un lieu de formation finalement ?

À double titre puisque l'exploitant que nous avons choisi à l'issue d'une procédure de marché public est un exploitant qui travaille dans l'insertion, qui a comme casquette également la formation et la réinsertion par l'emploi.

C'est une association qui s'appelle PA-ISS, qui existait déjà à Saint-Marcellin, et qui va amener au sein de ce même lieu tous ses services et ses 45 salariés ?

Tout à fait, avec un gros service de formation, d'encadrement qu'ils mettent également en œuvre pour accompagner leurs salariés.

Pour vous cet équipement doit devenir un vrai lieu de vie à Saint-Marcellin et pour toute la communauté de communes ?

Pour moi, je dis souvent que c'est comme un couteau suisse, c'est-à-dire qu'ici on va cocher toutes les bonnes cases. Il faut que ça soit un espace de vie sociale où on va retrouver le plaisir de venir chiner et de trouver dans les circuits courts de nouvelles façons de consommer. Et puis on m'a parlé "d'écologie concrète", j'ai trouvé ça très chouette. Ça veut dire que très concrètement, là, on va toucher du doigt toutes les possibilités qu'on peut avoir en matière d'économie circulaire et de seconde vie, voire de troisième vie des objets.