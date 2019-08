Une nouvelle zone commerciale pour l'agglomération de Vesoul

Pusey, France

C’est l’attraction de ce milieu d’été pour l’agglomération de Vesoul, une nouvelle zone commerciale qui vient d’ouvrir à Pusey, aux portes de Vesoul. Il y avait déjà la locomotive avec Leclerc, il y avait déjà une zone commerciale juste à côté, désormais avec la zone "Oasis 3" qui vient d’ouvrir ce sont 14 enseignes nationales qui arrivent.

Au total ces nouvelles enseignes sont implantées sur une surface de 15 000 m², de grands parkings ont été créés. Il y a le très attendu Decathlon, mais aussi Intersport qui à déménagé de Vesoul pour venir s'installer ici.

Nouvelle zone commerciale près de Vesoul, très attendu Decathlon. © Radio France - Jean-François Fernandez

Des enseignes inédites pour la Haute-Saône

L'objectif de cette nouvelle zone commerciale, c'est de capter la clientèle qui avait tendance à aller sur Besançon, Belfort et Montbéliard. L'agglomération de Vesoul représente 60 000 habitants, les promoteurs espèrent accueillir chaque semaine 30 000 personnes. Les premiers clients sont plutôt satisfait "on dirait un petit Château Farine" explique une cliente qui fait référence à l'une des zones commerciales importantes de Besançon. Pour attirer du monde, Hurban le promoteur spécialisé dans l'immobilier professionnel a réussi à faire venir des enseignes que l'on ne trouvait pas jusqu'à présent sur le département de la Haute-Saône.

Décathlon Essentiel (ouvert)

Intersport (ouverture le 6/08/2019)

Maison du Monde

Babou

Tape à l’œil (ouvert)

CCV (ouvert)

La Halle

Chausséa

Besson Chaussures

Vib’s (ouverture le 21/08/2019)

Maxi Zoo (ouverture le 21/08/2019)

Armand Thiery (ouverture le 22/08/2019)

Général d’Optique (ouverture le 21/08/2019)

Nouvelle zone commerciale Oasis 3 à Pusey © Radio France - Jean-François Fernandez

Une offre diversifiée entre mode et loisirs, équipement de la maison et services du quotidien qui permet de renforcer le maillage des grandes enseignes sur le département. Jusqu’à présent les consommateurs de Haute-Saône devaient faire plus de 45 min de trajet pour trouver leurs produits. Pour d’autres enseignes comme Intersport et Vib’s, cette nouvelle zone commerciale a été l’occasion de changer de format avec un nouveau concept et une surface de vente accrue.

Le duel zone commerciale / petit commerce de centre ville

Cette zone commerciale vante les facilités d'accès, avec de grands parkings. Il suffit de garer sa voiture, et en quelques pas on trouve tous les commerces. Une telle ouverture est observée avec une certaine crainte par les commençants indépendants du centre ville. Le phénomène de ces zones en périphérie des villes a tendance à siphonner les clients du centre ville. La ville de Vesoul a déjà beaucoup de difficultés pour remplir des cellules commerciales vides. La crainte, comme dans de nombreuses autres villes de taille moyenne, c'est de voir un "No Mans Land" en centre ville avec de nombreuses vitrines fermées.

Mais les promoteurs de la nouvelle zone commerciale mettent en avant les créations d'emplois. Avec ces 14 enseignes, au total c'est une centaine d'emplois qui vont être crées à Pusey.

Une zone moderne

Les nouveaux modes de transport ne sont pas oubliés, au contraire. A Oasis 3 on trouve des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Bornes de recharge pour véhicules électriques sur la nouvelle zone commerciale de Pusey © Radio France - Jean-François Fernandez

Une première en France

L’ouverture du parc commercial « Oasis » se caractérise également par l’ouverture d’un poste de gendarmerie nouvelle génération. Première en France, il s'agit d’un local d’accueil implanté sur le parking de la zone commerciale et mis à disposition gracieusement par le promoteur Hurban. La gendarmerie nationale y proposera un bouquet de services en adéquation avec les attentes des habitants. A travers ce concept inédit, la gendarmerie souhaite s’adapter aux évolutions des rythmes de vie et maintenir le contact avec des populations de plus en plus connectées et mobiles. Selon le promoteur "Cette nouvelle antenne permettra ainsi de mieux répondre aux demandes de renseignement de la population, servira de nouveau canal pour les campagnes de prévention, ou encore constituera une vitrine pour les services proposés tels que l’opération tranquillité vacances".

Futur poste de gendarmerie sur le parking de la zone commerciale. © Radio France - Jean-François Fernandez

25 millions d'euros investis

Cette nouvelle zone commerciale pour la Haute-Saône représente un investissement de 25 millions d'Euros. Pour accompagner les enseignes dans leur recrutement en local Hurban (le promoteur) a tissé des liens avec Pôle Emploi. Le promoteur explique avoir "centralisé les demandes des enseignes, organisé des réunions de travail conjointe avec Pôle Emploi afin d’identifier les profils recherchés et construire les formations pour les demandeurs d’emploi".

Nouvelle zone commerciale Oasis 3 à Pusey © Radio France - Jean-François Fernandez

Avec ces 14 enseignes, au total une centaine d'emplois ont été créés. Ce nombre pourrait augmenter, une cellule de 750 m² est toujours disponible ainsi qu'un emplacement pour un restaurant.

Nouvelle zone commerciale Oasis 3 à Pusey © Radio France - Jean-François Fernandez