Une offre de reprise pour le premier producteur alsacien de foie gras Feyel-Artzner

Une offre de reprise de la plus ancienne maison de foie gras française, Feyel-Artzner, sera examinée ce lundi par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg. Claudine Roposte, l'ancienne présidente de l'Alsacienne de Pâtes ménagères,

Une offre de reprise de Feyel-Artzner, la plus ancienne maison de foie gras française, basée à Schiltigheim, sera examinée ce lundi par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg. Claudine Roposte, l'ancienne présidente de l'Alsacienne de Pâtes ménagères, a monté un dossier. Elle est la seule sur le coup. Et son offre a de grandes chances d'aboutir selon l'administrateur.

Plus de la moitié des salariés repris

Elle compte reprendre un peu plus de la moitié des salariés de l'usine (69 sur 118). L'entreprise a été placé en redressement judiciaire fin mai et a perdu un million et demi d'euros alors qu'elle produit 400 tonnes de foie gras par an et 600 tonnes de magrets et terrines.

En revanche, le domaine viticole du moulin de Dusenbach et ses 26 hectares de vignes seront vendus à part. Acheté en 2008 pour diversifier les activités de la firme, cela a été un échec cuisant et a entrainé la chute de l'entreprise. La crise de la grippe aviaire en 2016 n'a rien arrangé. La boutique et le restaurant de Feyel-Artzner, situés dans le centre ville de Strasbourg, seront également cédés. Jean-Paul Burrus, le président de la société Salpa, reprendra les neuf salariés.